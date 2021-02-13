升勢雖趨緩 股指本周仍漲逾1%
美國股市12日小幅收高，再創另一輪收盤紀錄。
道瓊工業平均指數上漲27.7點或0.09%收3萬1458.4點，再創歷史新高。史坦普500指數上漲18.45點或0.47%收3934.83點。那斯達克綜合指數上漲69.7點或0.5%收1萬4095.47點。兩者均在前一日創新高後再創收盤新紀錄。
雖然2月以來的強勁反彈出現喘息空間，主要股指本周仍收在正值。道指本周有2個交易日下跌，而史指曾連續3個交易日在0.2%的範圍內波動。
史指本周上揚1.2%，而道指上揚1%，以科技股為主的那指上揚1.7%。
迪士尼股價先漲後跌，收盤下跌1.7％，即使該公司在2021年第1財季財報中公布串流媒體付費用戶強勁成長，並且業績大幅超越預期。迪士尼表示，其串流媒服務Disney+現在擁有近9500萬付費用戶。
股市本月頻創新高紀錄，因為投資人仍然看好經濟平穩恢復開放以及額外的新冠疫情紓困措施。道指2月以來上漲4.9%，而史指和那指分別上漲5.9%和7.8%。史指在2021年就已創下10次收盤新高紀錄。
對經濟反彈最為敏感的周期性產業在2月領漲。本月以來，能源股漲幅超過13%，而金融股和材料股也是本月表現最出色的史指類股之一。投資人還大量湧入跌深的小型股，使羅素2000指數本月上漲逾10%。
拜登總統(Joe Biden)11日表示，政府已與莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)交易取得額外2億劑新冠病毒疫苗，使總數達到6億劑。他補充說，到7月底時，全美3億人都可獲得足夠的供應。
上一則
FB留言