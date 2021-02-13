升勢雖趨緩 股指本周仍漲逾1%

美國股市12日小幅收高，再創另一輪收盤紀錄。

道瓊工業平均指數 上漲27.7點或0.09%收3萬1458.4點，再創歷史新高。史坦普500指數上漲18.45點或0.47%收3934.83點。那斯達克綜合指數上漲69.7點或0.5%收1萬4095.47點。兩者均在前一日創新高後再創收盤新紀錄。

雖然2月以來的強勁反彈出現喘息空間，主要股指本周仍收在正值。道指本周有2個交易日下跌，而史指曾連續3個交易日在0.2%的範圍內波動。

史指本周上揚1.2%，而道指上揚1%，以科技股為主的那指上揚1.7%。

迪士尼 股價先漲後跌，收盤下跌1.7％，即使該公司在2021年第1財季財報中公布串流媒體付費用戶強勁成長，並且業績大幅超越預期。迪士尼表示，其串流媒服務Disney+現在擁有近9500萬付費用戶。

股市本月頻創新高紀錄，因為投資 人仍然看好經濟平穩恢復開放以及額外的新冠疫情紓困措施。道指2月以來上漲4.9%，而史指和那指分別上漲5.9%和7.8%。史指在2021年就已創下10次收盤新高紀錄。

對經濟反彈最為敏感的周期性產業在2月領漲。本月以來，能源股漲幅超過13%，而金融股和材料股也是本月表現最出色的史指類股之一。投資人還大量湧入跌深的小型股，使羅素2000指數本月上漲逾10%。

拜登總統(Joe Biden)11日表示，政府已與莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)交易取得額外2億劑新冠病毒疫苗，使總數達到6億劑。他補充說，到7月底時，全美3億人都可獲得足夠的供應。