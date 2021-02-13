我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

油價創13月新高 專家警告泡沫化

記者張大仁／綜合報導

國際油價12日攀升超過本周初高點，創下13個月新高。

西德州中質原油(WTI)價格達到每桶59.74元，為2020年1月以來最高水平，這是個樂觀的訊號，因為能源產業正面臨著新冠病毒大流行期間需求低迷問題。

但是，在今年以來上漲23%後，一位資深能源專家警告，油價可能已經漲過頭。

KPMG全球和美國能源主管馬約爾(Regina Mayor)表示：「我個人的看法是油價有些泡沫化，WTI恐忙無法站上58元太久。」

不過，他看到了正面反應，顯示市場狀況讓油價高於去年低點。需求下降和對長期停滯的擔憂，讓2020年4月的一份原油期貨合約創下史上首宗負值。

馬約爾指出，「供應正在下降。令​人感到驚訝的是要花多少時間才能讓這些能源股重新接近5年平均值。」

他談到推動油價上漲的原因指出，「中國和印度的實際需求出現明顯改善，但須留意，中國的數字是用2020年1月與2021年1月疫情期間的比較，然後市場預計隨著疫苗接種量增加和人們開始外出，會推升需求。」

馬約爾說，這些因素支持WTI在50元的低位交易，而非接近60元。她指出，WTI高於30元後的任何價格對產油商都能獲利。

油價 中國 美國

上一則

消費必需品走勢差 但看好百事

下一則

升勢雖趨緩 股指本周仍漲逾1%

延伸閱讀

少數族裔新冠疫情慘重 專家抗議資源分配歧視

少數族裔新冠疫情慘重 專家抗議資源分配歧視
打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做
過年七天吃多睡多 專家教你在家就能甩油

過年七天吃多睡多 專家教你在家就能甩油
專家：香港樓市低位已過 農曆年後迎來小陽春

專家：香港樓市低位已過 農曆年後迎來小陽春

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡