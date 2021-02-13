油價創13月新高 專家警告泡沫化

國際油價 12日攀升超過本周初高點，創下13個月新高。

西德州中質原油(WTI)價格達到每桶59.74元，為2020年1月以來最高水平，這是個樂觀的訊號，因為能源產業正面臨著新冠病毒大流行期間需求低迷問題。

但是，在今年以來上漲23%後，一位資深能源專家警告，油價可能已經漲過頭。

KPMG全球和美國 能源主管馬約爾(Regina Mayor)表示：「我個人的看法是油價有些泡沫化，WTI恐忙無法站上58元太久。」

不過，他看到了正面反應，顯示市場狀況讓油價高於去年低點。需求下降和對長期停滯的擔憂，讓2020年4月的一份原油期貨合約創下史上首宗負值。

馬約爾指出，「供應正在下降。令​人感到驚訝的是要花多少時間才能讓這些能源股重新接近5年平均值。」

他談到推動油價上漲的原因指出，「中國 和印度的實際需求出現明顯改善，但須留意，中國的數字是用2020年1月與2021年1月疫情期間的比較，然後市場預計隨著疫苗接種量增加和人們開始外出，會推升需求。」

馬約爾說，這些因素支持WTI在50元的低位交易，而非接近60元。她指出，WTI高於30元後的任何價格對產油商都能獲利。