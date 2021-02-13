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耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

財經簡訊

記者張大仁／整理

亞馬遜利用手機軟體監控司機

上周亞馬遜承認在某些簽約外送合作夥伴使用的貨車中推出具有AI功能的鏡頭時引發隱私爭議。但是多年來，該公司一直使用軟體來監視和追蹤外送司機在送貨過程中的行為。亞馬遜要求簽約外送司機下載並持續開啟一個名為「Mentor」的智慧手機App，以在工作時監控其駕駛行為。

●雞肉三明治大戰 麥當勞採低價

瑞士信貸(Credit Suisse)指稱，麥當勞正以低價在雞肉三明治大戰中爭取優勢，而Restaurant Brands International旗下漢堡王(Burger King)仍在評估其選擇。漢堡王姊妹連鎖店佰百雞(Popeyes)於2019年8月掀起雞肉三明治大戰，對上福來雞(Chick-fil-A)，效果顯著，同店銷售額呈2位數增加，各分店的年銷售額增加約40萬元。

●高通反對輝達400億ARM收購案

知情人士透露，晶片製造商高通公司已向全球監管機構表態，反對輝達公司(Nvidia)以400億元收購英國晶片設計商ARM。高通已告知美國聯邦貿易委員會(FTC)、歐盟委員會、英國競爭與市場管理局以及中國國家市場監管局，對此案表達擔憂。ARM目前由日本科技巨頭軟銀擁有。

●Spotify開放員工選擇隨處工作

Spotify成為最新一家在新冠病毒大流行之後轉型彈性工作模式的科技公司，12日宣布將採「隨處工作」模式，允許員工選擇在辦公室、在家還是兩者兼用的全職工時。並提供全球選項，員工可選擇在哪個國家或城市工作。Spotify將為選擇遠距工作但仍需要專屬空間的員工提供共同工作場所。

拜登減免學債 大學生僅13%相信

學習指導平台OneClass最近對3649名大學生進行調查發現，只有13%預期拜登新政府實施的學債寬恕政策會真正執行。拜登曾呼籲國會為所有學貸借款人免除1萬元額度，低於民主黨員的建議，但仍然很受歡迎。Morning Consult在1月的調查發現，56%的成年人和62%的Z世代對此表態支持。

微軟失入雲端先機 前CEO遺憾

微軟前CEO鮑爾默(Steve Ballmer)表示，他很遺憾微軟沒有更早進入雲端計算領域。這些言論表明了亞馬遜在有關向企業、政府和學校出租計算和存儲資源的業務方面取得成功。微軟的Azure雲端第4季創造超過70億元的收入，而亞馬遜的網絡服務業務(AWS)同期創造127億元的收入。

亞馬遜 微軟 拜登

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