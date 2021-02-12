付費用戶達9500萬 迪士尼串流訂戶超越預期

迪士尼串流媒體服務Disney+訂戶數大幅超越預期。（路透）

迪士尼 2021年第1財季財報亮麗，串流訂戶數大幅超越預期，飽受疫情 重創的業務也有所提振。

迪士尼當季調整後每股獲利32分，高於預期的虧損41分；營收 162.5億元，高於預期的159億元。

截至1月2日當季，Disney+串流媒體服務的付費用戶達到9500萬，這也是迪士尼提供用戶免費試用期結束後的第一個完整單季。

但是，Disney+每個付費訂戶平均月收入從5.56元降至4.03元，較去年同期下降28%。這是因為這個數字現在計入去年在印度和印尼推出的Disney+ Hotstar訂戶。與其他市場的傳統Disney+相比，該服務的每位付費用戶平均每月收入較低，從而拉低了當季整體平均水平。

財務長麥卡錫(Christine McCarthy)在財報電話會議中表示，若不計入Hotstar，當季Disney+每位付費用戶平均收入為5.37元。

她還表示，迪士尼未來幾季將不再定期公布串流媒體訂戶數量，因為Disney+推出已經超過一年。但是，若突破某些里程碑時仍會揭露。

迪士尼表示，截至第1財季，其串流媒體服務的總付費用戶超過1.46億。除了Disney+外，迪士尼其他直接面對消費者的平台包括ESPN+和Hulu。

ESPN+和Hulu的每位付費用戶平均每月收入略有增長，其中訂閱Hulu直播電視服務的用戶成長26%。

迪士尼的公園、體驗和產品部門營收下降53%至35.8億元，原因是其多數主題公園被迫關閉或降低營運能力，並且遊輪和套裝旅遊行程都被叫停。

該公司表示，新冠病毒疫情在第1財季使該部門損失約26億元的營業收入。要想重振須視全民接種疫苗比率而定。

由於迪士尼在10月、11月和12月沒有大片上映，僅有限地在家庭娛樂通路播出，當季內容銷售和授權收入下降56%至17億元。