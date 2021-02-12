我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

付費用戶達9500萬 迪士尼串流訂戶超越預期

記者張大仁／綜合報導
迪士尼串流媒體服務Disney+訂戶數大幅超越預期。（路透）
迪士尼串流媒體服務Disney+訂戶數大幅超越預期。（路透）

迪士尼2021年第1財季財報亮麗，串流訂戶數大幅超越預期，飽受疫情重創的業務也有所提振。

迪士尼當季調整後每股獲利32分，高於預期的虧損41分；營收162.5億元，高於預期的159億元。

截至1月2日當季，Disney+串流媒體服務的付費用戶達到9500萬，這也是迪士尼提供用戶免費試用期結束後的第一個完整單季。

但是，Disney+每個付費訂戶平均月收入從5.56元降至4.03元，較去年同期下降28%。這是因為這個數字現在計入去年在印度和印尼推出的Disney+ Hotstar訂戶。與其他市場的傳統Disney+相比，該服務的每位付費用戶平均每月收入較低，從而拉低了當季整體平均水平。

財務長麥卡錫(Christine McCarthy)在財報電話會議中表示，若不計入Hotstar，當季Disney+每位付費用戶平均收入為5.37元。

她還表示，迪士尼未來幾季將不再定期公布串流媒體訂戶數量，因為Disney+推出已經超過一年。但是，若突破某些里程碑時仍會揭露。

迪士尼表示，截至第1財季，其串流媒體服務的總付費用戶超過1.46億。除了Disney+外，迪士尼其他直接面對消費者的平台包括ESPN+和Hulu。

ESPN+和Hulu的每位付費用戶平均每月收入略有增長，其中訂閱Hulu直播電視服務的用戶成長26%。

迪士尼的公園、體驗和產品部門營收下降53%至35.8億元，原因是其多數主題公園被迫關閉或降低營運能力，並且遊輪和套裝旅遊行程都被叫停。

該公司表示，新冠病毒疫情在第1財季使該部門損失約26億元的營業收入。要想重振須視全民接種疫苗比率而定。

由於迪士尼在10月、11月和12月沒有大片上映，僅有限地在家庭娛樂通路播出，當季內容銷售和授權收入下降56%至17億元。

迪士尼 營收 疫情

上一則

市場失去動能 股指小幅震盪

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

罷川普引起黨內激辯 聯邦眾議員錢尼續留共和黨領導層

罷川普引起黨內激辯 聯邦眾議員錢尼續留共和黨領導層
彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位
共和黨不罰爭議「川粉女眾議員」民主黨嗆：訴諸表決

共和黨不罰爭議「川粉女眾議員」民主黨嗆：訴諸表決
「與川普通了很棒的電話」 外界逼辭職…格林「推」川普擋砲火

「與川普通了很棒的電話」 外界逼辭職…格林「推」川普擋砲火

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨