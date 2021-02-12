百事上季營收增8.8% 今年財測目標可達

記者張大仁／綜合報導

百事公司(PepsiCo)第4季財報超出預期，主受新冠疫情 期間零食和零卡佳得樂(Gatorade Zero)和氣泡水等飲料的銷量增加所推動。

百事公司表示，在強勁第4季之後，預計2021年業績將可達到長期財務目標。

百事第4財季淨利18.5億元，合每股1.33元，高於去年同期的17.7億元和每股1.26元。不計特殊項目，每股獲利1.47元，超過接受Refinitiv調查的分析師預期的1.46元。

淨銷售額增加8.8%至224.6億元，超出市場預期的217.8億元。剔除外匯、收購和資產剝離影響的有機收入增加5.7%。

北美Frito-Lay的有機收入本季增加5%。Tostitos和Cheetos是消費者在購買家庭零食時最愛的品牌。但是，由於公司重組費用增加和某些營運成本增加，該部門的營運獲利下降。

桂格食品(Quaker Foods)的有機收入增加8%。由於許多消費者仍在家中工作，因此提高楓糖漿和煎餅混合物等早餐的購買量。

百事的北美飲料部門有機銷售額增加5.5%。在外食領域百事可樂的銷售收入通常低於競爭對手可口可樂 ，但該部門的有機收入在第3季轉為正數。零卡佳得樂、Bubly及其星巴克 品牌咖啡飲料協助推動銷售。

若外幣匯率維持不變，百事公司預計2021年的有機收入成長率將達到5%左右，核心每股獲利將達到近10%水平。該公司也將從6月起將股利提高5%。

CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)在財報聲明中說：「在2021年，我們將致力維持有機收入和核心EPS成長與長期目標一致。」

財務長強斯頓(Hugh Johnston)指出，疫情對百事業務的影響已經可以預見，足以讓該公司發表財測。他補充說，該公司已經「掌握對我們而言已成新常態的營運方式」。