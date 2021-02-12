市場失去動能 股指小幅震盪

記者張大仁／綜合報導

因2月來的股市動能失去動力，道瓊工業平均指數 小幅下跌。

道指小跌7.1點或0.02%至3萬1430.7點。史坦普500指數上揚6.5點或0.17%至3916.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚53.24點或0.38%至1萬4025.77點。史指和那指再創收盤新高。

能源股表現最差，下跌逾1%。股市大盤全賴科技股支撐。

在2月初強勁上漲之後，股市這波反彈似乎已經結束。史指本周3個交易日波動幅度度不到0.2%，本月漲幅5.4%。

投資人也消化了每周申請失業救濟金人數低於預期的數據。即使新冠病毒病例減少，上周首次申請失業保險金人數仍達79.3萬，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的76萬人。

由於投資人預期任何額外的財政紓困 措施將進一步支持股市，本月股市已反彈至新高水平。史指今年以來已上漲4.3%，而小型股指標羅素2000指數則是跳漲逾15%，這些遭到重創的小型股因重新開放的樂觀情緒受到青睞。

美國國會預算 辦公室(CBO)報告指出，預計2021財年聯邦預算赤字總額將達到2.3兆元，較去年有所下降，但仍遠高於新冠疫情危機前的水平。這個數字還不包括拜登總統提出的1.9兆元紓困支出。