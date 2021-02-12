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公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

財經簡訊

記者張大仁／整理

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●當周首申失業金79.3萬 高於預期

勞工部表示，截至2月6日的當周首度申請失業保險金人數達79.3萬，高於接受《道瓊》調查的經濟學者預測的76萬，但較前周上修後的81.2萬略有下降。統計落後一周的連取申請失業金人數減少14.5萬至454萬，為2020年3月21日以來最低水平。

●2021財年聯邦預算赤字估2.3兆元

國會預算辦公室(CBO)報告，2021財年聯邦預算赤字預計將達2.3兆元，較去年下降，但遠超過新冠疫情大流行之前水平，且還未包括拜登總統提出的1.9兆元紓困支出，因為該案最終規模尚未確定。即使赤字規模小於2020財年的3.13兆元，但無論按美元總額還是占20.9兆元經濟比例，仍是史上第二大。

●繼美航後 聯航復飛737 Max

聯合航空11日起讓波音737 Max飛機復飛，成為美國第二家復飛該型客機的航空公司。在兩次致命空難促使其在2019年全球停飛後，這款機型終於重回服務。在波音對這款熱銷機型進行軟體和其他安全改革後，聯邦航空管理局(FAA)在11月取消20個月的停飛令。美國航空在去年12月成為首家復飛的業者。

GM投資1億元 增產自動變速器

通用汽車(GM)宣布將在其2座美國製造工廠投資1億元，以提高雪佛蘭Silverado和GMC Sierra這2款熱門皮卡的10速自動變速器產量。GM發表聲明指出，該公司將對其密西根州Romulus工廠撥款9300萬元，以提高「加工能力」；並對印第安納州Bedford工廠投資700萬元，以提高壓鑄金屬的產能。

●卡夫亨氏33.5億元賣出堅果業務

卡夫亨氏(Kraft Heinz)宣布將旗下Planters及其他堅果業務以33.5億元價格賣給餐肉製造商Hormel。這項全現金交易包括大多數Planters產品和Corn Nuts品牌。Hormel還獲得這兩個品牌的其他國家/地區現有第三方授權全球知識產權。卡夫亨氏堅果業務去年貢獻11億元銷售額，主要在美國。

●約會App Bumble IPO 大漲63%

推出同名約會App的Bumble的股票在那斯達克掛牌後飆升，開盤上漲近77%至每股76元，收漲63.51%至70.31元，市值達83億元，股票代碼為「BMBL」。該公司發行價定在每股43元，超出其37至39元的目標範圍，釋出5000萬股。31歲的現任CEO赫德(Whitney Wolfe Herd)於2014年創立Bumble。

美國 GM 預算

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