●Match收購南韓App 拓展社群功能

Match Group財務長史威德勒(Gary Swidler)表示，收購南韓社群媒體 公司Hyperconnect強化其網路約會功能以外實力；該公司以17.3億元的股票和現金收購擁有Azar和Hakuna Live兩支App的Hyperconnect，預計交易於第2季完成。史威德勒說，Match Group相信社群互動比網路約會的市場還要大。

●Fed鮑爾：利率會長期處於低檔

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)認為美國 就業狀況依舊慘淡，需要持續的積極政策支持來解決勞工面臨的眾多問題。而要解決這個問題，就需要在低利率造福勞動市場的考量之下「依循過去經驗執行長期性寬鬆貨幣政策」。

●沃爾瑪與甲骨文擱置TikTok 收購

即使沃爾瑪買下TikTok股份的希望可能會破滅，但不要指望該公司對這種病毒式App的興趣會消失。《華爾街日報》報導，由於拜登政府重新檢視中國科技公司的安全問題，該公司與甲骨文收購TikTok美國業務的計畫已被無限期擱置。不少沃爾瑪用戶在購物前會上TikTok搜尋相關訊息。

●今年來SPAC籌資已近去年半數

2021年IPO市場火熱，而SPAC更居領先地位。根據SPACInsider統計，SPAC已經籌集超過380億元資金，在128項SPAC IPO案中平均每宗籌集2.96億元，幾乎達2020年全年的一半。去年SPAC籌資創830億元紀錄，在248筆交易案中平均每宗接近3.35億元。但今年紐約證券交易所(NYSE)可能更改直接上市規則，將衝擊IPO市場。

●Uber上季和去年虧損明顯改善

Uber第4季財報憂喜參半。每股虧損54分，低於Refinitiv調查分析師平均預期的56分；營收31.7億元，低於Refinitiv預計的35.8億元。按公認會計原則(GAAP)計算虧損9.68億元，較去年同期虧損11億元有所改善。2020全年淨虧損67.7億元，比2019年的虧損85.1億元大幅改善了約20%。

●併德美利後 嘉信理財再裁200人

經紀公司嘉信理財(Charles Schwab)表示，將在合併德美利證券(TD Ameritrade)後解雇約200名員工。這是繼2020年10月裁員1000人後最新一輪裁員。這項價值220億元的合併案於去年10月完成，兩者合組成一個網路券商巨頭，擁有近6.7兆元的客戶資產和近3000萬個經紀帳戶。