福特、GM走升 可兼顧科技股

兩大美國汽車 股正在持續上漲。今年以來福特和通用汽車(GM)的表現都超車去年大放異彩的特斯拉。特斯拉今年上漲17%，福特則是上漲34%，並獲Argus Research升評至買進；GM今年上漲29%，第4季獲利超過華爾街預期。但兩家汽車製造商都警告，車用晶片短缺可能會嚴重影響2021年獲利。

Strategic Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)表示，令人鼓舞的是，隨著傳統汽車製造商在推動電動車 發展上的不斷進步，福特和GM「最終仍會朝創新邁進」。

他指出：「它們是真正值得投資 的兩大美國代表。」「熱門的全新福特Bronco真的很酷，它是地表吃油怪獸轉型成為電動車的最佳典範。」

他說，操作汽車股的最佳方法是專注於全新車用科技，「新車的共同點是什麼？不管是電動車還是燃油車，每年在各款新車上都會有更多的新科技應用，這就是應該把握的趨勢，Aptiv就是代表。」

Aptiv今年來上漲13％，成為汽車業創新的關鍵要素，泰普認為該公司是「科技與汽車之間的橋梁」。該公司專精於利用軟體來加強車輛的安全和性能。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示，「如果確定要投資汽車股，福特可能就是標的。」「以相對的銷售價格比來說，目前處於歷史最低水平。」

騰格勒還優先考慮車輛的科技面，旁及於晶片股，特別是高通和德州儀器(TI)，「實際上操作汽車股或多或少都會與晶片個股相關，這些晶片股的營收有相當部分用於汽車業。」

她說：「過去這些晶片股有點超買，最近正在逐漸出脫中，因為它們表現非常好。汽車大多朝自動化邁進，採用多項科技。相信這種趨勢會再持續一段時間。」