Q4獲利超預期 Under Armour轉型專注直營 退出中間商

Under Armour表示正在推動轉型策略，不再經由中間商銷售其運動鞋和排汗上衣，而是投資其自有專賣店和網站。

Under Armour第4季財報不僅超出華爾街預期，而且更出人意料地呈現獲利，股價上漲8%，一度觸及52周高點23.23元。

Under Armour去年底揭露其最新策略，於2021年下半年開始停止與北美主要零售商 合作，且同時加強對其直接面向消費者銷售產品的策略。該公司表示，其目標是撤出2000至3000家合作夥伴店面，但到2022年底仍將保留1萬家合作店面。

CEO佛里斯克(Patrik Frisk)在財報電話會議上告訴分析師 ，「對我們來說這將是2到3年的工作。」「在完成這段旅程後，剩下的就是我們認為最適合的通路，可以獲得勝利的通路。」

該策略並未確定與哪家零售商解除合作。Under Armour的商品除在傳統零售占出售外，還在許多美國 百貨公司、體育專業用品店和低價零售商出售。

Under Armour的2020年批發收入下降25%至24億元，而直接面對消費者的銷售額成長2%至18億元，這是因為電商銷售額增加了40%。該公司表示，去年數位業務約占直接消費者收入的47%。

佛里斯克說，這項策略將有助Under Armour在終端市場上有更佳表現，同時還可以全價出售更多庫存，這也有助於提高獲利。

分析師向來批評該公司經由其他零售商出售過多商品，而這些商品往往低價出售，從而稀釋了品牌價值。