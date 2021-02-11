GameStop風潮後 散戶大軍再度蠢動 鎖定「大麻股」

散戶大軍這次的目標是加拿大的大麻股。（路透）

在GameStop 風潮後，Reddit散戶大軍又找到新標的。部分大麻股10日股價 飆升，這些散戶押注在民主黨執政下大麻可望獲聯邦級除罪化。

Tilray股價上漲50.91%，使該股今年以來漲幅超過670%。Canopy Growth上揚6.19%，今年漲幅年達到110%。Aphria也大漲10.9%，今年上揚280%。Aurora Cannabis上漲21.32%，今年來漲幅已超過120%。

這些大麻公司也同樣吸引Reddit的WallStreetBets論壇大軍的關注，這些散戶大軍上個月針對GameStop進行史詩般的軋空操作。在這個社交媒體論壇上的幾則貼文顯示，用戶對大麻股的未來感到樂觀。

有些人指出，自1月5日起買進大麻股的多頭期權已單日賺進超過50萬元。甚至有人宣稱操作大麻股已讓他2021年成為百萬富翁。

Cantor Fitzgerald分析師祖亞尼克(Pablo Zuanic)表示：「這些加拿大大麻業者的漲幅主要是由散戶投資 人推動的，也許是來自Robinhood和Reddit的推動。」「我不認為這是GameStop的翻版，但這些大麻股的大漲行情並不完全根據基本面。但是我們會告訴客戶，若要放空這些加拿大公司一定要謹慎，因為GameStop事件還殷鑑不遠。」

大麻股的漲勢也可能與空單餘額偏高有關，空單餘額是指有多少股數被用來放空。GameStop和AMC Entertainment被散戶投資人鎖定，部分原因是它們的空單餘額偏高，是適合軋空的最佳標的。根據FactSet截至1月29日的數據，Tilray的空單餘額達可交易股票的22.5%。

財富管理諮詢公司Nexus Strategy創始人兼CEO威爾許(Tim Welsh)指出，「這完全是照之前WSB和Reddit的軋空劇本演出。他們深感群體力量的龐大，現在正鎖定可能造成社會議題的目標推進。」「而沒有任何議題比得上大麻更能彰顯個人自由和革命性。」

在Reddit上，部分討論集中在Tilray和Aphria之間即將進行的合併。根據12月的新聞稿，交易完成後，Aphria股東將每1股可獲約0.84股Tilray股份。