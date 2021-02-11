我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

GameStop風潮後 散戶大軍再度蠢動 鎖定「大麻股」

記者張大仁／綜合報導
散戶大軍這次的目標是加拿大的大麻股。（路透）
散戶大軍這次的目標是加拿大的大麻股。（路透）

GameStop風潮後，Reddit散戶大軍又找到新標的。部分大麻股10日股價飆升，這些散戶押注在民主黨執政下大麻可望獲聯邦級除罪化。

Tilray股價上漲50.91%，使該股今年以來漲幅超過670%。Canopy Growth上揚6.19%，今年漲幅年達到110%。Aphria也大漲10.9%，今年上揚280%。Aurora Cannabis上漲21.32%，今年來漲幅已超過120%。

這些大麻公司也同樣吸引Reddit的WallStreetBets論壇大軍的關注，這些散戶大軍上個月針對GameStop進行史詩般的軋空操作。在這個社交媒體論壇上的幾則貼文顯示，用戶對大麻股的未來感到樂觀。

有些人指出，自1月5日起買進大麻股的多頭期權已單日賺進超過50萬元。甚至有人宣稱操作大麻股已讓他2021年成為百萬富翁。

Cantor Fitzgerald分析師祖亞尼克(Pablo Zuanic)表示：「這些加拿大大麻業者的漲幅主要是由散戶投資人推動的，也許是來自Robinhood和Reddit的推動。」「我不認為這是GameStop的翻版，但這些大麻股的大漲行情並不完全根據基本面。但是我們會告訴客戶，若要放空這些加拿大公司一定要謹慎，因為GameStop事件還殷鑑不遠。」

大麻股的漲勢也可能與空單餘額偏高有關，空單餘額是指有多少股數被用來放空。GameStop和AMC Entertainment被散戶投資人鎖定，部分原因是它們的空單餘額偏高，是適合軋空的最佳標的。根據FactSet截至1月29日的數據，Tilray的空單餘額達可交易股票的22.5%。

財富管理諮詢公司Nexus Strategy創始人兼CEO威爾許(Tim Welsh)指出，「這完全是照之前WSB和Reddit的軋空劇本演出。他們深感群體力量的龐大，現在正鎖定可能造成社會議題的目標推進。」「而沒有任何議題比得上大麻更能彰顯個人自由和革命性。」

在Reddit上，部分討論集中在Tilray和Aphria之間即將進行的合併。根據12月的新聞稿，交易完成後，Aphria股東將每1股可獲約0.84股Tilray股份。

GameStop 投資 股價

上一則

Q4獲利超預期 Under Armour轉型專注直營 退出中間商

下一則

美1月CPI增幅 不如預期

延伸閱讀

槍支、大麻、地下賭場 南加華人城市掃出黑窩點

槍支、大麻、地下賭場 南加華人城市掃出黑窩點
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行
大麻合法化催生25萬個崗位 河濱加大首開大麻課程

大麻合法化催生25萬個崗位 河濱加大首開大麻課程
GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股 今年已漲557％

GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股 今年已漲557％

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬