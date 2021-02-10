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推特預警今年成本支出增25% 估Q1營收逾9.4億元

記者張大仁╱綜合報導
推特用戶成長未達預期，但獲利營收都達標。（路透）
推特用戶成長未達預期，但獲利營收都達標。（路透）

推特(Twitter)第4季獲利和營收業績超出華爾街的預期，為公司史上第二次單季營收達10億元。但是用戶成長未達華爾街的期望。

推特上季淨利成長2.87%至2.22億元，合每股29分，與市場預期同。經調整後每股獲利38分，高於Refinitiv預測的31分。營收大增28%至12.9億元，高於Refinitiv預測的11.9億元。而根據StreetAccount的統計，可獲利每日活躍用戶(mDAU)為1.92億，未達預期的1.935億。

推特財務長西格爾(Ned Segal)在財報聲明中說：「第4季創造創紀錄的12.9億元營收，年增28%，反映出所有主要產品和地區的業績都優於預期。」

展望未來，推特表示，如果新冠疫情繼續改善，並考慮到蘋果即將在iOS 14更新中進行隱私設定更改的預期「適度影響」，預計2021年營收成長將比支出更快。但是，該公司警告，預計今年員工人數會增加超過20%，總體支出會增加超過25%。

推特預計今年第1季營收在9.4億元至10.4億元之間。而根據接受Refinitiv調查的分析師平均預期為9.65億元。

推特的mDAU總數比第3季增加了500萬，達到1.92億，但低於分析師的1.935億的預期。用戶群比一年前增加26.3%。

推特的mDAU在前總統川普帳號上個月遭永久中止後反而出現大幅成長，在財報中別具意義；川普曾是該平台上擁有最多粉絲的帳號之一，追蹤者接近8900萬。

財報顯示，推特廣告收入同比增加31%達11.5億元，而廣告總參與度同比增加35%。

推特指出，其直接回應廣告業務中的行動應用促銷(MAP)產品營收在第4季同比增加50%。該公司8日宣布推出其更新後的MAP產品，並在財報中表示，它「應可擴大我們的潛在市場並擴大客戶基礎」。

推特 營收 華爾街

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