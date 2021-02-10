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看齊麥當勞 漢堡王5地試推會員方案

記者張大仁╱綜合報導

漢堡王(Burger King)正在洛杉磯、邁阿密、紐約、新澤西和長島5個市場測試推動會員方案，為客戶擴展數位體驗的努力更進一步。

漢堡王是The Restaurant Brands International旗下最新一個試圖透過會員獎勵方案來推動銷售的餐飲品牌。星巴克和Chipotle Mexican Grill推動的會員計畫都協助這些公司擴大其忠實客戶群，並鼓勵客戶更頻繁的上門消費。

漢堡王競爭對手麥當勞(McDonald's)於3日宣布，正在進行會員計畫測試的最後階段。漢堡王即將推出的會員方案稱為「皇家特權」(Royal Perks)。

漢堡王北美行銷長多蒂(Ellie Doty)表示：「這項計畫我們已經進行了相當一段時間的規畫，進行過許多不同版本的Beta測試。」「如果想取得數位領導地位並想辦法為客人創造更多客製化體驗，這自然會是下一步該做的事。」

RBI CEO西爾(Jose Cil)於12月的摩根史坦利投資人大會中表示，「皇家特權」計畫將幫助漢堡王擺脫以往每天為客戶提供折扣和低價產品發展的行銷方式。

漢堡王的會員方案是每消費1元即可獲得獎勵積分。會員還可在漢堡王網站或App上訂餐以增加積分。多蒂表示，目前該App的測試主要在漢堡連鎖店的數位通路中進行。

該會員方案的優點之一是大多數菜單選項都可以兌換積分。相比之下，麥當勞的測試將兌換積分選項限制在16個菜單選項中。

漢堡王的會員方案還將每日送出免費福利，例如升級飲料或薯條分量，並在會員生日當月給予雙倍積分的獎勵。

該連鎖店計畫將這項會員方案在今年內推廣到更多市場。不過，多蒂說，漢堡王尚未承諾在2021年在全美推出，目前的實施方式也還沒有確定。

漢堡王 皇家 麥當勞

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