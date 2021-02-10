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1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

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財經簡訊

記者張大仁╱整理

跌至50元 GameStop軋空潮結束

最近投機性散戶交易狂潮的焦點股GameStop，股價下跌16.15%至50.31元，因為大規模的軋空生效，投資人也開始獲利了結。這家實體電子遊戲零售商上周跌幅達80%，為史上最差單周走勢。 該股在1月28日創下歷史新高每股483元。

波音1月交機數低於訂單取消數

波音公司1月向客戶交機26架，但由於仍苦於新冠病毒疫情，訂單取消速度繼續超過新訂單。波音1月出售4架747-8架新貨機給貨運航空公司Atlas Air Worldwide Holdings，但有6架訂單被取消。累計至1月底未交機訂單數為4016架，其中包括可能會遭取消的架數；低於12月的4055架。去年同月訂單數為5393架。

12月新增665萬職位 失業數410萬

職位，但隨著2020年在不確定因素中結束，招聘人數有所減少。12月總增加職位數為665萬，高於FactSet估計的660萬。但仍然約有410萬勞工失業，其中許多人仍因新冠病疫情而找不到工作。儘管職位持續增加，仍低於2020年2月疫情前略高於700萬的水平。

SpaceX開始接受預訂 月費99元

馬斯克(Elon Musk)管理的SpaceX正擴大其Starlink衛星聯網服務的公開Beta測試範圍，並表示正在接受未來客戶的預訂。有意訂用服務的用戶可以在公司網站上輸入服務地址，預購價格為99元。有些地區顯示預訂訊息，指SpaceX「將暫訂在2021年中後期為您所在區域」提供服務，而其他地區則顯示2022年。

晶片短缺未解 GM停工直至3月中

由於全球車用晶片短缺未解，通用汽車(GM)將旗下3家工廠的臨時停工期延長至3月中旬。受影響的車廠位在堪薩斯州、加拿大安大略省和墨西哥San LuisPotosí。這些廠生產雪佛蘭Malibu轎車和別克Encore、凱迪拉克XT4、GMC Terrain以及Chevy Equinox和Trax跨界車。

Reddit募資2.5億 估值達60億元

最近驅動散戶交易熱潮的核心社交媒體Reddit表示，在新一輪融資中募集超過2.5億元，使其估值翻倍達到60億元。之前在2019年2月的一輪融資時，這家社交媒體的估值為30億元。該公司貼文表示：「我們認為現在正是進行戰略投資的正確時機，包括影音、廣告、消費產品，並擴展到國際市場。」

疫情 勞工部 SpaceX

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