目標百貨走升 漲勢可望持續

目標百貨 (Target)一直維持其漲勢不變。在這家零售商 宣布其運動服品牌銷售成功後，本周股價 大漲。其所屬All In Motion是第10個能創造10億元銷售額的獨立品牌。

Stifel分析師8日將目標百貨股票評級調升至買進，並強調其數位銷售的成長。隨著自行取貨和開車購買狀況的增加，該公司業務在過去一年中已經取得穩固的成長，其股價12個月上漲近70%。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，「如果從走過整個新冠疫情的角度來觀察它的成長，它們其實已經在市場上領先同業一步了，所以它們這段時間以來的成長一直很穩健，但事實上它卻是這塊零售市場中股價最低的個股之一。」「我認為現在的觀察會很有趣。」

目標百貨交易本益比僅有22倍。其他大型零售商如沃爾瑪和好市多，本益比倍數更高。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，該股的技術面走勢也證明會有進一步上揚走勢，「目標百貨是個久經考驗的個股，一路走來十分穩健，而且也可望繼續維持下去，領先同業；更重要的是，根據我們的依據波段操作動量曲線和看多趨勢，它將會繼續維持強勢升幅。」

但是，即使預期還會繼續上漲，沃德還是建議稍微等一下，「就現有價位而言，如果想尋找一個適合賣出的價位，則它在50日移動均線的支撐點為182元。但是，展望未來，預計它會將創下200元以上的新高，這是基於其多頭走勢的前波高點。所以最好先持股續抱為宜。」

目標百貨9日收盤價格為194.29元。該股在1月中旬曾觸及近200元的高點。（記者張大仁）