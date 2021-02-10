史指止連6漲 那指再創新高

股市持穩，但2月來的強勁行情暫時停止。

經過6個交易日的連漲，道瓊工業平均指數 小跌9.93點或0.03%至3萬1375.83點。史坦普500指數也小跌4.36點或0.11%至3911.23點。那斯達克綜合指數上漲20.06點或0.14%至1萬4007.7點，創下新高。臉書和Netflix分別上漲1.08%和2.03%。

羅素2000指數上漲0.4%，再創新高，延續新的一年強勁的漲勢。這個小型股指標今年來飆升逾16%，超過史指4%的漲幅，因為投資 人紛紛買進跌深個股。

新冠病毒疫苗逐步推出，人們對經濟順利重新開放的樂觀情緒提振了強勁的反彈，投資人也可能正在獲利了結。近幾周表現優異的周期性類股領跌。能源下跌1.5%，將其本月以來的漲幅削減至11.1%。材料類股也呈下降。

美國 商銀表示，由於最近的經濟成長已經顯示出過熱跡象，股市修正可能即將到來，但這將成為股票投資人的買進良機。

美國商銀投資與ETF策略師伍達德(Jared Woodard)在報告中說，「預計第1季會出現5-10%可進場的修正幅度，因為巨大的『未知數』碰上旺盛的部位、創紀錄的股票供應面以及『最佳不過如此』的獲利修正。」