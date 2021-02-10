我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

史指止連6漲 那指再創新高

記者張大仁╱綜合報導

股市持穩，但2月來的強勁行情暫時停止。

經過6個交易日的連漲，道瓊工業平均指數小跌9.93點或0.03%至3萬1375.83點。史坦普500指數也小跌4.36點或0.11%至3911.23點。那斯達克綜合指數上漲20.06點或0.14%至1萬4007.7點，創下新高。臉書和Netflix分別上漲1.08%和2.03%。

羅素2000指數上漲0.4%，再創新高，延續新的一年強勁的漲勢。這個小型股指標今年來飆升逾16%，超過史指4%的漲幅，因為投資人紛紛買進跌深個股。

新冠病毒疫苗逐步推出，人們對經濟順利重新開放的樂觀情緒提振了強勁的反彈，投資人也可能正在獲利了結。近幾周表現優異的周期性類股領跌。能源下跌1.5%，將其本月以來的漲幅削減至11.1%。材料類股也呈下降。

美國商銀表示，由於最近的經濟成長已經顯示出過熱跡象，股市修正可能即將到來，但這將成為股票投資人的買進良機。

美國商銀投資與ETF策略師伍達德(Jared Woodard)在報告中說，「預計第1季會出現5-10%可進場的修正幅度，因為巨大的『未知數』碰上旺盛的部位、創紀錄的股票供應面以及『最佳不過如此』的獲利修正。」

投資 指數 美國

上一則

台幣鼠年升幅達5.6% 創3年新高

下一則

中國最美地鐵站 上海吳中路站躍打卡熱點

延伸閱讀

8月來最長連漲 3股指同創新高

8月來最長連漲 3股指同創新高

史指周升4.7% 11月以來最佳

史指周升4.7% 11月以來最佳
美股連漲四天 史指那指新高

美股連漲四天 史指那指新高
債券殖利率漲 銀行股振奮

債券殖利率漲 銀行股振奮

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論