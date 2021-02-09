布蘭特原油60元 1年來首見

布蘭特原油價格小漲至每桶60元以上，為一年多來最高水平，主要得益於主要產油國的減產以及對美國進一步經濟紓困的期望。布蘭特原油上漲2.06%至每桶60.56元，而美國西德州中質原油(WTI)上漲1.97%至每桶57.97元。兩項指標均為2020年1月以來最高水平，自11月初以來聯袂上漲逾60%。

超級盃期間 運彩網當機

原本超級盃之夜應是吸引新客戶使用其平台的重點時刻，但取而代之的是網站中斷和當機，讓不少大型運彩平台急著解決這些未能預料的問題。像是內華達州BetMGM的App在開賽前10分鐘才發現不能接受下注。技術人員直到比賽結束都無法解決問題，米高梅也無法接受下注。

目標百貨 健身 品牌熱銷

目標百貨(Target)在大約一年前推出自有品牌健身服和健身器材產品。2個月後的新冠大流行讓穿著寬鬆服飾的遠距工作者將車庫改裝為健身房，並不再出門購物。目標百貨推出涵蓋運動胸罩、手持舉重和瑜伽墊在內產品的品牌之一All in Motion，銷售額已逾10億元，是達標的10個旗下品牌之一。

西蒙房地產 看好景氣復甦

全美最大購物中心業西蒙房地產集團(Simon Property Group)預計今年景氣會比去年更好，因為部分零售商開始考慮在其購物中心開設新店面，而租戶現在更有能力按時支付租金。不過也同步預警可能「要花一點時間」才能重回2019年的水平。西蒙房產第4季假日銷售獲利和銷售同比疲軟。

員工回辦公室 谷歌 ：損效率

根據谷歌提交的年度10-K報告，在準備於2021年讓員工重返辦公室之際，在此過程中可能會造成生產力和財務損失。谷歌透過第三方承包公司雇用13萬5301名全職員工和同額的的臨時員工。谷歌表示，除了改裝設施以因應重返辦公室造成的成本增加之外，也可能對工作競爭力和維持企業文化造成影響。

電動卡車商Xos 有意上市

知情人士透露，電動卡車製造商Xos Trucks正與空白支票收購公司NextGen Acquisition討論公開上市，該公司估值約20億元。NextGen正與投資人討論以私人股本投資(PIPE)形式為交易籌集資金，如果成功的話，最快本月就會宣布。Xos於2019年由Thor更名，顧客包括UPS和運鈔車公司Loomis。