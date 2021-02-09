我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

8月來最長連漲 3股指同創新高

記者張大仁／綜合報導

股市繼續攀升，創下收盤新高，投資人對新冠疫情的進一步紓困措施和經濟復甦抱持樂觀態度。

道瓊工業平均指數上漲237.52點或0.76%收3萬1385.76點，創歷史新高。史坦普500指數上漲28.76點或0.74%至3915.59點，也達歷史新高。道指和史指連續上漲6個交易日，是8月來最長的連漲紀錄。那斯達克綜合指數上漲131.35點或0.95%收1萬3987.64點，也是新高。

羅素2000指數跳漲2.5%，再創歷史新高；上周上漲7.7%，為6月以來最佳單周表現。該指數2021年來飆升逾16%，因人們對經濟快速反彈的希望越來越高，投資人紛紛湧向跌深的個股。

能源類股上漲逾4%，因國際石油指標布蘭特原油期貨結算價一年多來首次突破每桶60元。

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日敦促國會通過拜登總統(Joe Biden)的1.9兆元紓困計畫，並指只要通過，美國將在2022年前恢復充分就業。

文件顯示民主黨的方案可能為航空公司提供140億元的薪資紓困，航空股上漲。美國航空上漲3.37%，而聯合航空上漲5.24%，達美航空上漲5.08%。

在特斯拉透露已買下價值15億元的數位資產並表示將很快接受比特幣作為其產品支付方式後，比特幣價格飆升至歷史新高，超過4萬4000元。

指數 紓困 美國

上一則

台積電5奈米營收 今年衝50億美元

下一則

連七紅 台灣1月出口衝上342億美元 創新高

延伸閱讀

評川普抗疫 拜登：比想像更糟

評川普抗疫 拜登：比想像更糟
美國是否派隊參加東奧 拜登：仍待觀察

美國是否派隊參加東奧 拜登：仍待觀察
拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高
次子杭特出書談戒毒心路歷程 拜登：為他驕傲，我兒回來了

次子杭特出書談戒毒心路歷程 拜登：為他驕傲，我兒回來了

熱門新聞

圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透

飆股GameStop重摔逾30% 但捧紅中資交易app「微牛」

2021-02-01 19:16
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國