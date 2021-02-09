8月來最長連漲 3股指同創新高

股市繼續攀升，創下收盤新高，投資人對新冠疫情的進一步紓困 措施和經濟復甦抱持樂觀態度。

道瓊工業平均指數 上漲237.52點或0.76%收3萬1385.76點，創歷史新高。史坦普500指數上漲28.76點或0.74%至3915.59點，也達歷史新高。道指和史指連續上漲6個交易日，是8月來最長的連漲紀錄。那斯達克綜合指數上漲131.35點或0.95%收1萬3987.64點，也是新高。

羅素2000指數跳漲2.5%，再創歷史新高；上周上漲7.7%，為6月以來最佳單周表現。該指數2021年來飆升逾16%，因人們對經濟快速反彈的希望越來越高，投資人紛紛湧向跌深的個股。

能源類股上漲逾4%，因國際石油指標布蘭特原油期貨結算價一年多來首次突破每桶60元。

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日敦促國會通過拜登總統(Joe Biden)的1.9兆元紓困計畫，並指只要通過，美國 將在2022年前恢復充分就業。

文件顯示民主黨的方案可能為航空公司提供140億元的薪資紓困，航空股上漲。美國航空上漲3.37%，而聯合航空上漲5.24%，達美航空上漲5.08%。

在特斯拉透露已買下價值15億元的數位資產並表示將很快接受比特幣作為其產品支付方式後，比特幣價格飆升至歷史新高，超過4萬4000元。