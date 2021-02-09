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尤達寶寶熱銷 孩之寶獲利優於預期

記者張大仁／綜合報導

孩之寶(Hasbro)證明，它不需靠電影就可賣出「星際大戰」玩具。

該公司去年靠影業公司授權的商品銷售額下降12%至10.8億元，而同期「星際大戰」的銷售額卻大增70%。

去年是迪士尼自2014年以來首度沒有推出「星際大戰」系列電影，但名為Grogu的尤達寶寶和光劍玩具的銷售推動了授權玩具的成長。

由於新冠疫情，電影院無法上映好萊塢產品，但Disney+正經由「曼達洛人」(The Mandalorian)等節目塑造的這個新角色彌補這些損失。

CEO戈德納(Brian Goldner)指出：「就我們的業務而言，最大的優點就是現在有這麼多人享受串流媒體內容，已達到臨界點。」「這意味著在初期特定時間內，有成千上萬人同步觀看一段內容，讓我們能夠將其『視為事件』。」

孩之寶財報顯示，去年第4季獲利從前一年同期的2億6730萬元或每股2.01元降至1億520萬元或每股76分；但剔除特殊項目後，每股獲利達1.27元，優於分析師預期的每股1.14元。

在Jenga、Scrabble和Dungeons & Dragons等遊戲的強勁銷售推動下，第4季營收增加21%達到17.2億元，超過Refinitiv的估計值16.9億元。

但該公司還面臨供應面帶來的高昂成本，其中包括港口壅塞造成的延遲，因而無法補滿貨架，尤其是Grogu產品。

當這個角色於2019年推出時，孩之寶未能及時抓住其熱門潮流。但在2020年底「曼達洛人」推出第2季後，孩之寶終於可以善用這個新產品，並將其納入其假日銷售。

Disney+播放的不止是「曼達洛人」，接下來幾年將至少再播出9部「星際大戰」節目。其中包括以一些頗受歡迎的角色為主角的系列，例如譚諾(Ahsoka Tano)、卡瑞辛(Lando Calrissian)、歐比王肯諾比(Obi-Wan Kenobi)和費特(Jango Fett)。

電影院 營收 迪士尼

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