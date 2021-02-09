1月女性勞參率 33年新低

1月女性勞動參率降至1988年來最低水平。（歐新社）

國家婦女法律中心(NWLC)分析最新就業 報告指出，1月有27.5萬名婦女退出勞動市場，占當月離開勞動市場的20歲以上勞工近80%。

根據NWLC的數據，自2020年2月以來，離開勞動市場的婦女總數已超過230萬，讓婦女的勞動參與率降至57%，是1988年來的最低水平。相比之下，同期有近180萬男性離開勞動市場。

NWLC教育和職場公平副總裁馬丁(Emily Martin)說，其中有許多婦女是因為不斷關閉的學校和日托中心而被迫離開職場。她解釋說，這些婦女沒有納入失業率的計算中，而且對有色女性來說，其失業率早已相對偏高了。

她表示：「要被視為失業者，就必須找工作。」「但那些離開勞動市場的人已不再工作或找工作，因此，在某種程度上，失業率是因為沒有計入數百萬女性而人為性地降低。」

NWLC的統計顯示，1月女性新增8.7萬個工作職位無法彌補自新冠病毒大流行開始以來女性流失的530萬個工作，就連2020年12月流失的數字都比不上。去年12月全美流失14萬個職位，全部都是女性。但是，經修訂後，12月流失22.7萬個職位，其中女性工作有19.6萬個，占86.3%。

在12月就業成長轉趨下降之後，1月新增工作將整體失業率從6.7%降至6.3%。20歲以上女性1月的失業率為6%，與20歲以上男性的總體失業率相同。如果按種族細分，白人女性1月的失業率是5.1%，而亞裔 女性是7.9%，黑人 女性是8.5%，拉美裔女性是8.8%。失業率唯一高於拉美裔的群體是黑人男性，1月的失業率為9.4%。

馬丁說：「我認為種族就業不平等影響這些數字，無論有意還是無知，刻意無視都是非常愚蠢的。」其中尤其是有色女性在諸如零售、童裝、護理和款待等產業中所占比例過高，深受疫情的嚴重打擊。