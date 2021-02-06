不是散戶！對沖基金 軋空GameStop主力

摩根大通(JPMorgan)研究發現，上月與GameStop 一起同遭軋空的AMC Entertainment和Plug Power反而比較受散戶歡迎，但焦點個股GameStop本身反而並非散戶軋空標的。

但是跡象顯示，機構投資 人才是推動股價狂漲的主要推力。

摩根大通全球量化和衍生品策略分析師 程鵬(Peng Cheng，音譯)指出：「即使散戶投資人的買盤被指為某些個股價格極端上漲的主要驅力，但實際情況可能不同。」摩根大通的量化團隊利用交易所公開數據以專門方法來分析散戶交易量。結果發現，GameStop在1月散戶買股排行榜上只排第15。

在社交媒體上傳螢幕截圖揭露買進部位的菜鳥投資人群體力量雖引起股市的關注，然而數據顯示，這種錯覺反而可能讓大多數人忽略了華爾街向來靠軋空快速賺錢的行為。

JMP Securities分析師瑞安(Devin Ryan)說：「也許這並不是小蝦米對大鯨魚的故事。」「合理而言，機構投資人上周也在這些個股交易中十分活躍，它們的交易數量大幅增加。這可在上周一些期權交易中展現出來。」

根據Citadel Securities的統計，從26日至28日，散戶投資人其實是GameStop的淨賣家。

Piper Sandler分析師雷佩多(Richard Repetto)表示：「軋空或許會迫使對沖基金回補空頭部位，但它們也可能因同步軋空而獲利。」「極有可能對沖基金完全沒有進場，並未放空，而是看到情勢發展而改採長期看多策略以獲利。」

《華爾街日報》3日報導，紐約對沖基金Senvest Management靠GameStop軋空狂熱賺了7億元。

統計機構Trade Reporting Facility統計未經股票交易所買賣的散戶交易，通常可以代表絕大多數散戶交易量。數據顯示，散戶交易量在26日創下接近紀錄高點50%後，第二天就下降超過5%，代表散戶對Reddit狂熱的濃厚投資減少了。