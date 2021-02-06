工業股走升 可搭順風車

投資 人對經濟重新開放的前景越來越樂觀，本周工業股大受鼓舞，工業特選產業SPDR基金(XLI)上漲5%，與大盤同步走升。同期史坦普500指數上漲約4.5%。

隨著聯邦基礎設施方案可能推出，兩名市場分析師點名最看好的個股，以推動該類股的持續反彈。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)看好木製地板替代品製造商Trex，並指其股價 雖不便宜，本益比接近70倍，但「走勢圖卻十分強勁」。

戈登補充說，該股的平行阻力點在115元左右，Trex有潛力從5日收盤價99.99元再上漲約15%。

他指出，「它搭上群眾遠離城市前往郊區的潮流。當東北部天氣轉暖且新冠疫情 消失後，大家都會想到戶外走走。」「該公司一直針對獲利率進行良好的再投資。如果想平衡投資，競爭對手Azek是不錯的選擇。」

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，那些尋求多元化投資的人應該選擇該類股中更資深的個股，「對於所有人、尤其是長期投資人來說，投資組合要具備防禦性，就一定要有一些重點工業股。」「像3M就是個不錯的選擇，它的業務非常多元化。」

3M過去三個月股價上漲9%。薩波魯指出，其醫療保健部門銷售額一直在成長。3M上月表示，該項業務銷售額在2020年增加12.3%。

薩波魯說，另一種投資工業類股的方式可能是長期看好旅遊重新開放，「當疫情結束，事情變得更加清晰時，旅遊會是很多人都會做的事。」「人們會尋找機會外出，也許去更溫暖的地方。如果想平衡投資組合，這是不可或缺的。」

他的首選是達美航空和波音，「這些個股未受關注，但我認為對長期投資人來說，它們是分散投資組合而獲利的機會。」