1月就業人數增4.9萬 失業率6.3%

勞工部的最新非農就業報告顯示，1月就業重回成長，就業人數增加4.9萬人，而失業率降至6.3%。失業率急劇下降是因為勞動參與率小幅下降至61.4%，有40.6萬名勞工離開勞動市場。但是，包括失業者和出於經濟原因而兼職工作在內的廣泛失業率指標也從12月的11.7%降至11.1%。

根據中國國家市場監管總局的最新文件，特斯拉在美國進行大幅召回活動已擴展到中國。文件指出，由於觸控螢幕故障，特斯拉將在中國召回3萬6126輛Model S和Model X。這些車型是特斯拉於2013年至2018年間在加州Fremont製造並出口到中國。傳德國監管當局也在調查觸控螢幕故障問題。

亞馬遜 聯手政府 打超級盃仿冒品

亞馬遜正與政府反仿冒監管機構合作，以發現並停止銷售仿冒的超級盃商品。亞馬遜和移民和海關執法局(ICE)所屬國家知識產權協調中心(National Intellectual Property Rights Coordination Center)將在7日堪薩斯城酋長與坦帕灣海盜進行超級盃比賽之前、期間和之後「即時」互通有關仿冒產品的訊息。

以太幣突破1700元 創歷史新高

加密貨幣以太幣創下歷史新高，首次突破1700元。CoinDesk數據顯示，按市值計算，全球第二大數位貨幣以太幣在美東時間上午10:30左右，價格上漲11.2%至1743元。今年以來，以太幣價格上漲129%。芝加哥期貨交易所(CME)訂8日開始交易以太幣期貨，CME於3年前開始推出數位貨幣期貨。

Magnite收購聯網平台SpotX

廣告科技公司Magnite將以11.7億元現金和股票收購聯網電視和影音廣告的平台SpotX。收購案公布後，Magnite股價上漲26.35%。Magnite主要協助網站、App、聯網電視頻道或其他數位媒體資源的發行商在其媒體上銷售廣告版位。收購SpotX可讓Magnite受惠蓬勃發展的聯網電視，為2021年的卓越表現做好準備。

意圖阻止成立工會 亞馬遜訴求遭駁回

亞馬遜意圖延後阿拉巴馬州倉庫成立工會的努力受挫，6000名當地員工自2014年來首度可以自決內部工會事宜。亞馬遜上月提訴，要求阻止阿拉巴馬州Bessemer倉庫員工就是否加入零售、批發和百貨商店工會進行郵寄投票。國家勞工關係委員會(NLRB)5日以「未具實質審查內容」而駁回。