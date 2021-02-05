我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

Tapestry銷量跌 L Brands銷售旺

記者張大仁／綜合報導
Coach紐約第五大道旗艦店。（記者張大仁／攝影）
Coach紐約第五大道旗艦店。（記者張大仁／攝影）

Coach母公司Tapestry表示，其假日季銷售額下降7%，因該公司還在努力從新冠疫情的損失中復元。

但該公司似乎對今年稍後候購物者需求加強更感樂觀，但拒絕給出具體的獲利預測。

CEO克里沃塞拉特(Joanne Crevoiserat)表示，因減少依賴折價促銷活動，Tapestry在假日季以官價賣出更多手袋，包括Kate Spade品牌在內。

Tapestry第2季財季淨利由上年同期的2.988億元增加4.1%至3.11億元，調整後每股獲利1.15元，優於預期的1.01元；營收16.9億元，高於預期的16.3億元，但年減7%。網購業務較去年成長3位數，其中數位銷售額約占全球銷售額三分之一，占北美收入近半。

但是當季各品牌銷售均見滑落。Coach營收下滑4%，而Kate Spade和Stuart Weitzman的銷售額分別下滑13%和27%。

維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)母公司L Brands調升本季財測，指1月銷售強勁，並重申分拆業務的可能，股價上漲9.35%。

該公司將去年第4季獲利預期從每股2.70元到2.80元提高至2.95元到3.00元。預計同店銷售額將在本季成長10%，其中Bath & Body Works成長22%，Victoria's Secret下降3%。

過去一年該公司股價已上漲約85%，使市值達到133.5億元。

L Brands表示，計畫在8月前將其兩大品牌維秘(Victoria's Secret)和快速成長的Bath & Body Works業務分拆。

該公司表示，其董事會在1月會議中收到財務顧問高盛和摩根大通的最新建議，並正在考慮將維秘分拆為一家上市公司或出售該品牌。

L Brands原在去年敲定出售維秘，私募股權公司Sycamore Partners同意以5.25億元價格收購維秘多數股權，將該品牌私有化。但是，由於新冠疫情大流行暫時關閉店面，收購協議在5月被取消。

維秘品牌可能獨立分拆。（記者張大仁／攝影）
維秘品牌可能獨立分拆。（記者張大仁／攝影）

營收 疫情 股價

上一則

螞蟻轉型金控 剝離消費者信貸數據業務 2年內重啟上市

延伸閱讀

Levi減少庫存 上季毛利率亮眼

Levi減少庫存 上季毛利率亮眼
成本飆+競爭者眾多 「幽靈廚房」難賺

成本飆+競爭者眾多 「幽靈廚房」難賺
拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬
疫情衝擊 喬州30家餐飲、零售業破產

疫情衝擊 喬州30家餐飲、零售業破產

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47
特斯拉創辦人馬斯克常在推特上分享投資題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。路透

馬斯克的推文牽動市場 引發監管機關應出手聲浪

2021-01-31 13:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情