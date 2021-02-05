Tapestry銷量跌 L Brands銷售旺

Coach紐約第五大道旗艦店。（記者張大仁／攝影）

Coach母公司Tapestry表示，其假日季銷售額下降7%，因該公司還在努力從新冠疫情 的損失中復元。

但該公司似乎對今年稍後候購物者需求加強更感樂觀，但拒絕給出具體的獲利預測。

CEO克里沃塞拉特(Joanne Crevoiserat)表示，因減少依賴折價促銷活動，Tapestry在假日季以官價賣出更多手袋，包括Kate Spade品牌在內。

Tapestry第2季財季淨利由上年同期的2.988億元增加4.1%至3.11億元，調整後每股獲利1.15元，優於預期的1.01元；營收 16.9億元，高於預期的16.3億元，但年減7%。網購業務較去年成長3位數，其中數位銷售額約占全球銷售額三分之一，占北美收入近半。

但是當季各品牌銷售均見滑落。Coach營收下滑4%，而Kate Spade和Stuart Weitzman的銷售額分別下滑13%和27%。

維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)母公司L Brands調升本季財測，指1月銷售強勁，並重申分拆業務的可能，股價 上漲9.35%。

該公司將去年第4季獲利預期從每股2.70元到2.80元提高至2.95元到3.00元。預計同店銷售額將在本季成長10%，其中Bath & Body Works成長22%，Victoria's Secret下降3%。

過去一年該公司股價已上漲約85%，使市值達到133.5億元。

L Brands表示，計畫在8月前將其兩大品牌維秘(Victoria's Secret)和快速成長的Bath & Body Works業務分拆。

該公司表示，其董事會在1月會議中收到財務顧問高盛和摩根大通的最新建議，並正在考慮將維秘分拆為一家上市公司或出售該品牌。

L Brands原在去年敲定出售維秘，私募股權公司Sycamore Partners同意以5.25億元價格收購維秘多數股權，將該品牌私有化。但是，由於新冠疫情大流行暫時關閉店面，收購協議在5月被取消。