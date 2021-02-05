航空業寒冬 盼聯邦第3輪紓困

部分航空業者和工會正向政府尋求第三輪數百億元的聯邦援助，因為成千上萬的勞工再次面臨無薪假，且旅遊需求在新冠病毒大流行下仍然低迷。

當前本輪援助金額150億元將於4月1日到期，美國 航空和聯合航空過去一周警告，屆時可能合計裁員2萬7000人。這些紓困 資金在去年秋天讓航空公司得以召回休假員工，並持續工作至今。

國會在去年疫情初期撥出250億元援助資金，在10月1日前維持航空業者發放員工薪資。並在12月通過的最新紓困法案中再提供150億元直到3月31日，條件相同。航空公司和工會現在希望在9月30日前再提供150億元，以保障員工工作。

美國航空CEO帕克(Doug Parker)和總裁伊索姆(Robert Isom)在宣布可能讓1萬3000人放無薪假的預警聲明中說：「我們全力支持工會領導人爭取延長紓困的努力，將殫精竭慮全力支持。」「國家領導人了解航空產業對保持國家運轉的關鍵作用。他們去年展現支持，隨著疫情在全球繼續蔓延，希望他們再次提供協助。」

聯合航空上周通告員工，將會「繼續觀察需求並宣導政府持續支持，而公司所有人都朝著讓永遠放無薪假的同事回歸職場而認真努力。」

旅遊需求仍然疲軟。美國航空2020年虧損達創紀錄的340億元，並預警在迎接新的旅遊限制和病毒檢測 要求時，2021年開年仍將十分艱難。

美國上月開始要求入境乘客在登機前必須出示疫情檢測陰性報告。疾病控制與預防中心(CDC)現在正在「積極要求」國內航程也須強制進行檢測，航空業界對此表示強烈反對。

在被問及航空業是否應該獲得第三輪聯邦紓困時，捷藍航空CEO海耶斯(Robin Hayes)表示，旅遊業和酒店業一直是經濟受災最嚴重的產業，需要獲得支持，「它們被視為應當支持的目標是非常正確和自然的。」