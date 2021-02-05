美股連漲四天 史指那指新高

股市跳升，將連漲延續至第4個交易日，投資人評估了最新的企業財報和可靠的經濟數據。

道瓊 工業平均指數 上漲332.26點或1.08%至3萬1055.86點。在能源和金融類股支持下，史坦普500指數上漲41.57點或1.09%至3871.74點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲167.2點或1.23%至1萬3777.74點，也是歷史新高。

優於預期的失業救濟金申領人數有助提振情緒。截至1月30日當周首次申請失業保險金人數為77.9萬，低於接受《道瓊》調查經濟學家預測的83萬。

eBay的獲利和營收 均表現出色，並對第1季發布樂觀財測，股價上漲5.31%。PayPal在發布強勁的財報後上漲7.36%，而高通在第1財季營收低於市場普遍預期後下滑8.83%。

蘋果上漲2.58%，傳該公司將與現代起亞協議生產無人駕駛汽車。

隨著投機性散戶交易熱潮逐漸消退，華爾街主要股指連續4個交易日上揚。本周以來，道指上漲3.6%，而史指和那指分別上漲4.2%和5.4%。軋空狂潮標的GameStop本周下跌逾80%。

隨著股市從上周大跌逐步恢復，Cboe波動率指數(VIX)急劇下跌。根據FundStrata的數據，恐慌指數從29日的30點以上跌至3日的22.9點左右，創下史上最大3天跌幅。