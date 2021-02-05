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債券殖利率漲 銀行股振奮

記者張大仁／綜合報導

債券殖利率的最新漲勢提振銀行股，但能反彈多久讓人存疑。

本周金融特選產業SPDR基金(XLF)上漲約6%，而史坦普500指數上漲3.6%。美國10年期美國國債殖利率則受國會可望再度推出紓困方案而持續推高至1%以上。

即使過去12個月金融機構表現不及大盤，但過去6個月走勢強勁。自8月以來，XLF漲幅已超過27%，而SPDR史坦普銀行ETF(KBE)同期飆升47%。在此同時，史指上漲17%。

Newton Advisors總裁兼創始人紐頓(Mark Newton)表示，雖然XLF出現「非常好的短期走勢」，但其走勢無法確保長期上漲，「銀行股的表現仍然很好。」「摩根大通和美國商銀的股價技術線型都非常不錯。」

他說：「以周線觀察，這多半將取決於經濟重新開放和反彈能否繼續。」

至於Invesco史坦普500等權金融ETF(RYF)相對於Invesco史指等權ETF(RSP)的走勢圖，紐頓提出兩個足以增強對金融股有信心的重點，「它正在挑戰阻力點，XLF價格也朝著2020年2月的水平上升。」「要實際認定金融股的多頭並且實際走升，就需在相對基礎上突破阻力點，而且XLF須升至之前的峰值以上，這可能是個不容易的任務。」

紐頓補充說：「就目前而言，它們短期內看好。」「但就中期來說，還有待證明。」

不過Washington Crossing Advisors資深投資組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)表示：「我們看好金融類股。」「隨著殖利率曲線繼續趨於陡峭，淨利差將繼續提高。」

他說：「在後疫情時代美國經濟持續改善之下，這也是利多因素。」「個人信貸成長將出現改善，並增加更多資本支出。其次，由於經濟形勢改善，貸款損失準備金將開始降低。第三，未來幾年回購和股利成長可能會非常強勁。」

美國 利率 史坦普500

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