我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 2個月新低

勞工部表示，截至1月30日當周首次申請失業保險金人數為77.9萬人，低於接受「道瓊」調查經濟學家預計的83萬，為11月28日來最低水平。連續申領數也持續下降，較上周減少19.3萬人至460萬人。累計申領失業金總數也急降近50萬至1780萬。

車用晶片短缺 福特減產

由於車用晶片持續短缺困擾全球汽車業，福特汽車也開始大幅減產其高利潤的F-150皮卡。福特汽車宣布，從8日起，其密西根州Dearborn卡車廠將從一周三班制減少到一班，而其密蘇里州堪薩斯城裝配廠的卡車產量將從三班制減少到兩班制。這兩家工廠可望在2月15日當周恢復三班制。

Family Dollar推當日送貨

第三方外送平台Instacart表示，它開始為Dollar Tree旗下Family Dollar進行當日送貨，最快只要一個小時就可從這家連鎖美元商店6000多家分店向網購客戶訂單送貨到府。Dollar Tree的Family Dollar出售許多如食品和家庭用紙等必需品，截至2020年10月31日的第3季，Family Dollar的同店銷售額成長6.4%。

Nordstrom強化低價業務

百貨連鎖店Nordstrom對今年銷售的財測令人失望，並表示計畫將其業務將大幅轉向低價銷售，股價下跌6.85%。該公司預計2021財年營收較上年增加逾25%，低於分析師預期的26.6%。去年其網站銷售額占總銷售額三分之一。因消費者改變購買行為，該公司將加強小型店面、低價品牌Rack和電商業務。

中國需求增 加拿大鵝財報佳

受網路銷售激增和中國對豪華大衣需求劇增的推動，加拿大鵝(Canada Goose)上季財報獲利和營收超過預期，使該公司美國上市股票上漲21.98%。由於中國的有錢消費者在新冠大流行未能像以前那樣自由出行之下，在海外大量下單採購，該公司正加倍努力開拓中國市場，以擴大當地市場。

亞馬遜退貨 帶旺科爾

科爾(Kohl's)CEO加斯(Michelle Gass)表示，假日購物季的成果不錯，在某種程度上是由於大量顧客湧入其店面退回亞馬遜購物所致。該公司預計第4財季營收將同比下降約10%，同店銷售額將下降11%，但最近幾周銷售動能強勁。疫情期間越來越多購物者訪問科爾網站，數位銷售額占淨銷售額逾40%，同比增加逾20%。

中國 加拿大鵝 營收

上一則

中芯上季報喜 淨利增加93%

下一則

鴻海元月驚奇 營收174億美元

延伸閱讀

車用晶片短缺 福特最賺錢貨卡將減產

車用晶片短缺 福特最賺錢貨卡將減產
麻州發現14萬失業金詐騙 DUA收回2.5億元

麻州發現14萬失業金詐騙 DUA收回2.5億元
華人前進會籲聯合請願 推動州議員協助減免失業金稅

華人前進會籲聯合請願 推動州議員協助減免失業金稅
加州失業金遭詐領 410萬人需退還

加州失業金遭詐領 410萬人需退還

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47
特斯拉創辦人馬斯克常在推特上分享投資題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。路透

馬斯克的推文牽動市場 引發監管機關應出手聲浪

2021-01-31 13:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情