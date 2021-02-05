首申失業金人數 2個月新低

勞工部表示，截至1月30日當周首次申請失業保險金人數為77.9萬人，低於接受「道瓊」調查經濟學家預計的83萬，為11月28日來最低水平。連續申領數也持續下降，較上周減少19.3萬人至460萬人。累計申領失業金總數也急降近50萬至1780萬。

車用晶片短缺 福特減產

由於車用晶片持續短缺困擾全球汽車業，福特汽車也開始大幅減產其高利潤的F-150皮卡。福特汽車宣布，從8日起，其密西根州Dearborn卡車廠將從一周三班制減少到一班，而其密蘇里州堪薩斯城裝配廠的卡車產量將從三班制減少到兩班制。這兩家工廠可望在2月15日當周恢復三班制。

Family Dollar推當日送貨

第三方外送平台Instacart表示，它開始為Dollar Tree旗下Family Dollar進行當日送貨，最快只要一個小時就可從這家連鎖美元商店6000多家分店向網購客戶訂單送貨到府。Dollar Tree的Family Dollar出售許多如食品和家庭用紙等必需品，截至2020年10月31日的第3季，Family Dollar的同店銷售額成長6.4%。

Nordstrom強化低價業務

百貨連鎖店Nordstrom對今年銷售的財測令人失望，並表示計畫將其業務將大幅轉向低價銷售，股價下跌6.85%。該公司預計2021財年營收 較上年增加逾25%，低於分析師預期的26.6%。去年其網站銷售額占總銷售額三分之一。因消費者改變購買行為，該公司將加強小型店面、低價品牌Rack和電商業務。

中國 需求增 加拿大鵝 財報佳

受網路銷售激增和中國對豪華大衣需求劇增的推動，加拿大鵝(Canada Goose)上季財報獲利和營收超過預期，使該公司美國上市股票上漲21.98%。由於中國的有錢消費者在新冠大流行未能像以前那樣自由出行之下，在海外大量下單採購，該公司正加倍努力開拓中國市場，以擴大當地市場。

亞馬遜退貨 帶旺科爾

科爾(Kohl's)CEO加斯(Michelle Gass)表示，假日購物季的成果不錯，在某種程度上是由於大量顧客湧入其店面退回亞馬遜購物所致。該公司預計第4財季營收將同比下降約10%，同店銷售額將下降11%，但最近幾周銷售動能強勁。疫情期間越來越多購物者訪問科爾網站，數位銷售額占淨銷售額逾40%，同比增加逾20%。