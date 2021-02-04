搭復甦順風車 交易員推Shyft

對於看好工業領域可望突破近期格局的人來說，有位交易員的建議可作為善用經濟復甦和產業需求成長趨勢的參考。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，低調的工業個股Shyft Group未來漲幅可期。

他指出：「該公司專門製造和組裝特種商用和休閒車。」「旗下設有兩個部門，分別是車隊服務以及專業底盤和車輛。車隊服務是專為送貨卡車公司製造商用車輛，為包括電商 和最後一英里包裹配送在內的許多產業提供服務。底盤部門則是製造各類底盤，最特別的是它們生產柴油驅動引擎，而目前這方面的需求很大。」

Shyft市值為11.8億元，預計2020財年將創近6.75億元銷售額。其車隊和服務部門約占總收入的61%，而特種底盤和專業車輛業務占21%。

戈登說，它的基本面看來也很強勁。即期本益比為31倍，遠期本益比為20倍。那斯達克指數 遠期本益比為37倍。

他說，「走勢圖看來也不錯。」「它從2016年的2.61元低點一路走升。經過一些簡單的分析就會發現，該公司一再突破一些支撐和阻力點，且都是沿著上升通道走高。」

戈登表示，「過去一段時間雖有點超買，但22元或23元是個不錯的切入點，強烈建議買進，因為在觸及中期阻力45-50元甚至50元之前，還有更多的上漲空間。因此目前適合增持一些Shyft部位，並隨時繼續增加。」

Shyft今年來上漲15%。該股3日收在32.86元，距50元還有54%的上漲空間。