我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2655萬例 逾45萬病亡

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

消費積點 麥當勞推本土會員計畫

記者張大仁／綜合報導
麥當勞海外會員計畫已行之有年。（路透）
麥當勞海外會員計畫已行之有年。（路透）

速食業龍頭麥當勞(McDonald's)宣布，其本土會員計畫已進入最後測試階段，可望於今年稍後在全美推出。

麥當勞在法國等其他國家及地區的回饋方案施行多年，這是首度在美國本土推出。該公司去年11月起開始在亞利桑納州和內華達州測試，幾周前在新英格蘭的店面測試。截至3日，麥當勞全美1.4萬家店面中大約有900家已納入測試範圍。

實施會員制的連鎖餐飲店像是星巴克和Chipotle Mexican Grill，都藉以擴大其會員客戶群並吸引更頻繁的流量，並利用這些客戶數據針對會員進行客製化促銷活動，鼓勵消費者在離峰時段上門。

負責監管會員計畫的執行委員會成員、邁阿密加盟業者孟奈德茲(Alex Menendez)說：「麥當勞的會員制度落後同業，這不是什麼秘密，但從營運商角度來看，我們已等待很多年了。」

這項名為「MyMcDonald's Rewards」的會員制運作方式是：每花費1元可賺取100點積分，並可透過額外的促銷活動賺取更多積分，例如在周一消費可獲得雙倍積分。該計畫分為4個等級：1500、3000、4500和6000點，涵蓋菜單上16種餐點的不同兌換機會。

會員可以使用現金和行動下單付款來購買食品而獲得點數。該計畫在全美推出後，客戶還可以使用信用卡或借記卡付款。

麥當勞數位、媒體和客戶關係管理副總裁梅森(Alycia Mason)表示，會員計畫透過許多方式改變客戶體驗。麥當勞店員將在會員開車進入得來速車道時直接辨識出身分，並在取餐後收到一封個人化電子郵件，對下次消費提出客製化建議。

但是，獎勵積點並不僅限於麥當勞客戶。麥當勞員工也可透過完成有關會員計畫的培訓來累積積分。孟奈德茲表示，過去並未優先考慮對員工進行數位化的培訓，因此，加盟業者正在尋找能讓員工參與的方法。

麥當勞 McDonald's 星巴克

上一則

李克強：大力縮減負面清單 吸引更多外資進入中國

延伸閱讀

防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀

防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀
麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬

麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬
麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上

麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上
麥當勞奶昔喝起來會「走味」？ 前員工曝真相

麥當勞奶昔喝起來會「走味」？ 前員工曝真相

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟