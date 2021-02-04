消費積點 麥當勞推本土會員計畫

麥當勞海外會員計畫已行之有年。（路透）

速食業龍頭麥當勞 (McDonald's )宣布，其本土會員計畫已進入最後測試階段，可望於今年稍後在全美推出。

麥當勞在法國等其他國家及地區的回饋方案施行多年，這是首度在美國本土推出。該公司去年11月起開始在亞利桑納州和內華達州測試，幾周前在新英格蘭的店面測試。截至3日，麥當勞全美1.4萬家店面中大約有900家已納入測試範圍。

實施會員制的連鎖餐飲店像是星巴克 和Chipotle Mexican Grill，都藉以擴大其會員客戶群並吸引更頻繁的流量，並利用這些客戶數據針對會員進行客製化促銷活動，鼓勵消費者在離峰時段上門。

負責監管會員計畫的執行委員會成員、邁阿密加盟業者孟奈德茲(Alex Menendez)說：「麥當勞的會員制度落後同業，這不是什麼秘密，但從營運商角度來看，我們已等待很多年了。」

這項名為「MyMcDonald's Rewards」的會員制運作方式是：每花費1元可賺取100點積分，並可透過額外的促銷活動賺取更多積分，例如在周一消費可獲得雙倍積分。該計畫分為4個等級：1500、3000、4500和6000點，涵蓋菜單上16種餐點的不同兌換機會。

會員可以使用現金和行動下單付款來購買食品而獲得點數。該計畫在全美推出後，客戶還可以使用信用卡或借記卡付款。

麥當勞數位、媒體和客戶關係管理副總裁梅森(Alycia Mason)表示，會員計畫透過許多方式改變客戶體驗。麥當勞店員將在會員開車進入得來速車道時直接辨識出身分，並在取餐後收到一封個人化電子郵件，對下次消費提出客製化建議。

但是，獎勵積點並不僅限於麥當勞客戶。麥當勞員工也可透過完成有關會員計畫的培訓來累積積分。孟奈德茲表示，過去並未優先考慮對員工進行數位化的培訓，因此，加盟業者正在尋找能讓員工參與的方法。