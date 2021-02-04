我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2655萬例 逾45萬病亡

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

財經簡訊

記者張大仁／整理

資生堂賣個人護理業務

日本美容品牌資生堂(Shiseido)計畫以1600億日圓(合15億美元)的價格，將其個人護理業務出售給私募股權公司CVC Capital Partners。資生堂的個人護理部門包括人氣品牌如Senka洗面奶和Tsubaki洗髮液。根據協議，資產將在7月轉移至一家新公司。私募股權基金CVC Asia V將收購該合資企業65%股份，資生堂將持有35%。

車用晶片短缺 GM減產

通用汽車(GM)成為受全球車用晶片短缺困擾的最新汽車製造商，宣布2月8日當周起降低4家裝配廠的產量，包括停產堪薩斯州Fairfax廠、安大略省Ingersoll廠和墨西哥San Luis Potosi廠，而南韓Bupyeong 2廠產能將縮減一半。GM沒有透露將損失多少產量，但生產重點將放在高利潤的全尺寸皮卡車和SUV上。

就業反彈 1月增17.4萬職缺

薪資統計公司ADP最新報告顯示，在上月出現4月來首次減少後，1月就業形勢再度反彈，新增17.4萬個工作崗位，超過接受「道瓊」調查經濟學者估計的5萬，並較12月減少7.8萬有所改善，12月初值為下降12.3萬。服務業新增數占15.6萬，其中醫療保健和社會援助為4.8萬，專業和商業服務占4萬。

5G晶片熱銷 高通獲利超標

高通第1財季財報調整後獲利超出預期，但銷售額略未達華爾街預期。調整後每股獲利2.17元，高於預期的2.1元；營收82.3億元，年增63%，低於預期的82.7億元。高通業務主受5G手機以及疫情期間電子業的蓬勃發展推動，當季手機晶片銷售年增79%至42.2億元。

砸72億 爵士藥業併GW

爵士藥業(Jazz Pharmaceuticals)宣布將以72億元現金加股票收購GW Pharmaceuticals，在睡眠障礙和癌症療法外新增以大麻為基底的癲癇療法，以強化其業務成長核心神經科學業務。爵士藥業神經科學業務第3季銷售額4.569億元，為約6億元的總銷售額貢獻了可觀比重。

百勝中國 上季淨利增56%

百勝中國第4季淨利年增56%至1.53億元，調整後每股獲利0.35元，高於分析師預期的0.26元；營收22.6億元，年增11%，高於市場普遍預期的21.7億元。肯德基(KFC)品牌銷售增加3%，必勝客(Pizza Hut)下降3%。同店銷售額同比下降4%，肯德基下降4%，必勝客下降5%。新開店面505家。

高通 GM 營收

上一則

環評報告過關 特斯拉上海廠擴建准了

下一則

搭復甦順風車 交易員推Shyft

延伸閱讀

大仁說財經 | 石油鉅子面臨轉型抉擇，代價將十分高昂

大仁說財經 | 石油鉅子面臨轉型抉擇，代價將十分高昂
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
解車用晶片荒 美台下周視訊 台灣晶片大廠與會

解車用晶片荒 美台下周視訊 台灣晶片大廠與會

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟