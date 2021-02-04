資生堂賣個人護理業務

日本美容品牌資生堂(Shiseido)計畫以1600億日圓(合15億美元)的價格，將其個人護理業務出售給私募股權公司CVC Capital Partners。資生堂的個人護理部門包括人氣品牌如Senka洗面奶和Tsubaki洗髮液。根據協議，資產將在7月轉移至一家新公司。私募股權基金CVC Asia V將收購該合資企業65%股份，資生堂將持有35%。

車用晶片短缺 GM 減產

通用汽車(GM)成為受全球車用晶片短缺困擾的最新汽車製造商，宣布2月8日當周起降低4家裝配廠的產量，包括停產堪薩斯州Fairfax廠、安大略省Ingersoll廠和墨西哥San Luis Potosi廠，而南韓Bupyeong 2廠產能將縮減一半。GM沒有透露將損失多少產量，但生產重點將放在高利潤的全尺寸皮卡車和SUV上。

就業反彈 1月增17.4萬職缺

薪資統計公司ADP最新報告顯示，在上月出現4月來首次減少後，1月就業形勢再度反彈，新增17.4萬個工作崗位，超過接受「道瓊」調查經濟學者估計的5萬，並較12月減少7.8萬有所改善，12月初值為下降12.3萬。服務業新增數占15.6萬，其中醫療保健和社會援助為4.8萬，專業和商業服務占4萬。

5G晶片熱銷 高通 獲利超標

高通第1財季財報調整後獲利超出預期，但銷售額略未達華爾街預期。調整後每股獲利2.17元，高於預期的2.1元；營收 82.3億元，年增63%，低於預期的82.7億元。高通業務主受5G手機以及疫情期間電子業的蓬勃發展推動，當季手機晶片銷售年增79%至42.2億元。

砸72億 爵士藥業併GW

爵士藥業(Jazz Pharmaceuticals)宣布將以72億元現金加股票收購GW Pharmaceuticals，在睡眠障礙和癌症療法外新增以大麻為基底的癲癇療法，以強化其業務成長核心神經科學業務。爵士藥業神經科學業務第3季銷售額4.569億元，為約6億元的總銷售額貢獻了可觀比重。

百勝中國 上季淨利增56%

百勝中國第4季淨利年增56%至1.53億元，調整後每股獲利0.35元，高於分析師預期的0.26元；營收22.6億元，年增11%，高於市場普遍預期的21.7億元。肯德基(KFC)品牌銷售增加3%，必勝客(Pizza Hut)下降3%。同店銷售額同比下降4%，肯德基下降4%，必勝客下降5%。新開店面505家。