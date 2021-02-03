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人造肉走向親民化 Impossible Foods零售降價20%

記者張大仁╱綜合報導
Impossible Foods首度調降零售價格20%。（Getty Images）
Impossible Foods首度調降零售價格20%。（Getty Images）

Impossible Foods將其美國雜貨店的建議價格調降20%，從而使其與市售正常肉類更接近平價。

Impossible的無肉漢堡建議零售價現在為散裝價5.49元、12盎司包6.99元。降價後將使肉類替代品比以往更加便宜，但根據美國農業部(USDA)截至28日的一周全國牛肉零售報告，消費者仍須支付正常肉類2倍以上價格才能買到Impossible漢堡。

在美國以外地區，Impossible也以2位數比率調降雜貨店零售價。

這是這家私營新創公司第一次調降零售價格，但去年該公司曾第三次永久降低產品折扣價。餐廳通路商在2020年和去年1月分別獲得折扣批發價。

去年，銷售Impossible食品等肉類替代品的超市數量增加113倍。它還在好市多(Costco Wholesale)的47個賣場進行試賣，這可能促使更多店面銷售其產品。

新冠病毒大流行激發人們對肉類替代品的新興趣，因為越來越多消費者改至雜貨店採購食品，而且因肉類包裝廠爆發新冠疫情導致肉類產品短缺。

Impossible總裁伍德賽德(Dennis Woodside)說：「去年還不考慮這麼快就調降零售價格，但沒想到發生新冠疫情。」

自2019年以來，Impossible的生產能力提高了6倍，從而滿足所有新的需求。伍德賽德說，在更頻繁地運作其生產線並安排員工輪班後，生產效率更加提高。

隨著更多競爭者進入市場，競爭對手Beyond Meat也一直在努力降低價格。去年夏天它開始出售其無肉漢堡的冷凍超值包裝，10片包裝的建議零售價為15.99元，或每磅6.40元。

除了面臨來自其他銷肉類替代品公司的競爭之外，Impossible和Beyond可能很快會面臨「細胞培養肉」（cell-based meat）製造商的價格壓力。以色列公司Future Meat Technologies宣布，已將細胞培養雞胸肉的生產成本降低至7.50元。

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