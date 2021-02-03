觸控螢幕故障 特斯拉召回13.5萬輛Model S和X

在監管機構壓力下，特斯拉 宣布主動召回13萬4951輛Model S和Model X，因觸控螢幕故障可能導致車主在駕車時無法使用一些安全功能。

主動召回的車型都在特斯拉加州 Fremont廠生產，包括2012年至2018年生產的Model S轎車以及2016年至2018年生產的Model X SUV。

在確認特斯拉電動車 的媒體控制單元(MCU)故障情形隨著車輛老化而愈趨普遍，可能造成重大安全問題後，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)於1月13日要求特斯拉召回15萬8716輛Model S和Model X電動車。

NHTSA針對官方數字與特斯拉召回數字間的差距解釋：「『缺陷資訊報告』中受影響的車型不包括已經通過下列方式進行維修的車輛：一、配備64GB eMMC(内嵌式記憶體)；二、螢幕已升級者。」

NHTSA說：「eMMC控制器老化可能會導致車尾鏡頭螢幕無法顯示、除霜及除霧控制設置以及外部方向燈亮起、降低能見度並增加發生撞車的危險。」

特斯拉2日發布訊息通知受影響的車主：「特斯拉決定主動召回某些2018年3月之前生產的Model S和Model X，這些車型的MCU配備8GB eMMC，可能由於常年的磨損而發生故障。如果發生故障，螢幕可能會出現持續的空白顯示，即使重新啟動觸控螢幕、損失部分功能以及出現回報服務中心警訊後，也無法恢復。」

但是，特斯拉法務副總裁普里斯考特(Al Prescott)在致NHTSA的信函中否認該公司的車輛有任何缺陷：「特斯拉同意，即使零件設計不能與車輛使用壽命與時並進，但如果過早老化仍可能出現缺陷。不過，這與被指稱的情況不同。」

他指出，「NHTSA的過時規定不適用於沒有安全性擔憂的情況。話雖如此，製造商還是可以立即改善車輛性能，包括安全性能，而無需進行繁瑣的實車維修。」