卡夫亨氏30億元出售Planters

《華爾街日報》報導，卡夫亨氏(Kraft Heinz)將以約30億元價格將旗下Planters品牌出售給餐肉品牌Spam的老闆Hormel。該交易最快下周宣布。致力轉型的卡夫亨氏一直在削減不太受歡迎的產品，剛將其部分奶酪業務以32億元賣給Lactalis。Planters以其堅果和零食混合物以及其吉祥物花生先生而聞名。

新機延產 波音777X訂單減1/3

根據最新證券申報文件，在宣布新機延後生產後，波音公司的777X噴氣飛機積壓訂單減少超過三分之一。波音上周表示，預計777X不會在2023年下半年投入使用，較之前預期晚了2年多。截至2020年底，其777X訂單總數為191架，而去年同期為309架。波音第4季因777X延產而支付65億元的費用。

Uber收購酒品外送商Drizly

Uber宣布將以11億元的股票和現金收購酒品外送服務商Drizly。預估上半年交易完成後，Drizly將被整合至Uber Eats中，但將保留獨立的Drizly App。成立於2012年的Drizly是全美接單酒品外送服務龍頭，在1400個城市提供服務。這項收購案有助促使消費者更頻繁地使用Uber的App。

電商助力 UPS假日季財報優

受惠網購風潮，UPS在忙碌的假日購物季營收和獲利優於預期，股價上漲2.46%。截至12月31日的第4季，UPS營收躍增21%至249億元，高於上年同期的206億元，創歷史新高，因為它經歷購物季前所未有的電商銷售。調整後每股獲利2.66元，高於預期的2.14元。

傳雀巢將出售北美瓶裝水業務

知情人士透露，雀巢已開始進行獨家談判，將其北美瓶裝水業務出售給私募股權公司One Rock Capital Partners，該業務的品牌包括Pure Life和Poland Spring。消息來源指出，將要出售的品牌，包括Deer Park、Ozarka、Ice Mountain、Zephyrhills和Arrowhead，包括債務在內，總價值可能超過40億元。