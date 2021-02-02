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擺脫散戶投機狂潮 道指升229點

記者張大仁／綜合報導

華爾街似乎擺脫對投機性散戶交易狂熱的擔憂，股市在2月第一個交易日上漲。

道瓊工業平均指數上漲229.29點或0.76%至3萬211.91點，微軟和Visa領漲。史坦普500指數攀升59.62點或1.61%至3773.86點，創11月24日以來最佳單日表現，所有11個類股均上漲。那斯達克綜合指數上漲332.7點或2.55%至1萬3403.39點。

近日新聞焦點實體電子遊戲零售商GameStop下跌30.77%，流失近三分之一市值。由於極端的交易量和波動性，在Reddit論壇WallStreetBets上受到散戶投資人追捧的這支股票上周飆升400%。另一支上周躍升277%的軋空標的AMC Entertainment收盤持平。

許多華爾街人士都被散戶在GameStop和AMC Entertainment等嚴重放空個股的瘋狂交易所嚇倒，讓即使未直接參與交易的對沖基金也全面採取避險操作。高盛(Goldman Sachs)表示，狂買引發的軋空是25年來最大的。但有些策略師認為，這種影響力不太可能在華爾街蔓延並破壞新的牛市。

熱門網路經紀商羅賓漢(Robinhood)表示，由於散戶狂買迫使其票據交換所上周將準備要求提高了10倍，它又從股東處籌集了24億元。這筆資金可能代表投資人對這家經紀商可以渡過市場動盪有信心。

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