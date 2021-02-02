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CBO：今年GDP估增3.7% 就業回溫

記者張大仁／綜合報導

根據政府最新發布的預測，受惠疫苗推出和2020年頒布的一系列法令規定，美國經濟成長將「迅速」恢復，勞動市場將比預期更快恢復全面成長。

國會預算辦公室(CBO)表示，預計到2021年中，國內生產總值(GDP)將恢復新冠病毒大流行之前的規模，而勞動力將在2022年反彈至新冠疫情前水平。

CBO說，重要的是，這項樂觀的預測並未計入任何全新的紓困措施，包括拜登總統提出的1.9兆元方案。

CBO預測2021年實質GDP成長3.7%，未來5年GDP平均成長2.6％；2021年失業率將降至5.3%，2024年至2025年將進一步降至4%；2023年後通貨膨脹率將升至2%；聯準會(Fed)將於2024年中期開始調高聯邦基金利率；調升2025年前的經濟前景。

CBO於2020年夏季預計新冠病毒將在未來10年削減約7.9兆元的經濟活動。

CBO說，調升預期是「因為經濟衰退並未如預期的那樣嚴重，復甦的第一階段出現得更快，而且比預期要強」。事實證明，企業更有能力適應政府下達的限制令，但如酒店和餐飲服等某些產業仍深陷掙扎。

話雖如此，由於物價上漲和長期消費者支出水平趨於正常，原本CBO對之後5年快速擴張的預測反將趨緩。預計2026年至2031年之間實質GDP每年成長約1.6%，而Fed則允許通貨膨脹率超過其2%的目標。

CBO還對國會去年12月通過的9000億元紓困計畫進行分析，估計與疫情有關的規定將在2021財年增加赤字7740億元，到2022年增加980億元。估計這些撥款將使2021年和2022年的實質GDP平均提高1.5個百分點。

紓困 疫情 通貨膨脹

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