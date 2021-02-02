恐慌指數 創7個月最大漲幅

在投資 人面對新冠疫情的諸多不確定性之際，股市「恐慌指數 」上周創下去年6月來最大單周漲幅。

VIX波動率指數是投資人對未來股市走勢預期的指標，上周收於33以上，主因GameStop和AMC等股票 出現投機性交易。

VIX上周上漲11.18點，略遜於6月的漲點11.57點。自11月初以來，該指數大多維持在25以下。2日收於30.24，下跌8.61%。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，投資人應注意VIX釋出的訊息。他強調，過去3天的漲幅是史上第三大。

他說：「一個可以觀察的短期指標是，當VIX高於其200日移動均線時，它就是個相當強大的規避風險訊號。」「但是，如果將VIX與股市上出現大幅『廣度交易』的事實結合在一起，而且發生很多投機活動，那就更有理由應該注意這項預警。」

交易廣度是用來計算股市動能，其意義是10天內下跌的紐約證券交易所(NYSE)股票數量。

為應對波動性上升，強生表示，投資人最好能在短期內籌集資金並轉換投資組合以發揮更大的防禦性或謹慎性。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，即使如此，在高度波動的股市中還是會有一些贏家，「波動率等於交易量，因此當波動率達到峰值時，交易量將增加，這代表了做市商、經紀商、交易所的生意都會很好。」

他也看到其他跡象可能會讓股市承受更大壓力。例如29日債券殖利率上升和股票價格下跌，「顯示股市正在擔心信貸風險。」

他說「預估可能會調整至少5%，甚至可能更多，尤其是在進入2月這個向來表現很糟的月份，股市往往出現大量拋售。」

史指去年2月下跌超過8%。過去5年的2月全都下跌。