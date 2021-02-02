成本飆+競爭者眾多 「幽靈廚房」難賺

競爭加強、成本提高，幽靈廚房恐暴起暴落。（路透）

新冠病毒大流行加速「幽靈廚房」(ghost kitchen)的興起和虛擬品牌的創建，被視為陷入困境的餐館求生之道。但是，這些一度極具創意的解決方案一再重複，有時反而削弱了效果。

幽靈廚房也稱為雲端 廚房或黑暗廚房，只提供外送食物。隨著消費者對食品外送需求不斷成長，這對餐飲業而言越來越重要。分析公司Second Measure統計，12月第三方食品外賣銷售額大增138%。

同時，虛擬品牌只出現在第三方外送App 上，依賴這些平台而非實體店面行銷。這些品牌的食品都在傳統餐廳廚房或黑暗廚房中製作，以提升銷售效能，從而降低勞工和租金 成本。

但是，每個成功的故事都會有人仿效。全方位服務的連鎖餐飲店Applebee's和Bloomin’Brands也決定涉足這個領域，並創建自有虛擬品牌來銷售雞翅。

幽靈廚房也出現類似趨勢。像Trolley Eats這樣的新公司似乎每周都會出現，同時知名的Dave's和Fat Brands等公司也宣布要租用黑暗廚房。

BTIG分析師薩利赫(Peter Saleh)指出：「就我所知，對這些幽靈廚房的需求猛增，價格也在飛速上漲。」有些餐飲業者願意為200平方英尺的幽靈廚房支付與3000平方英尺餐廳相同的價格。

專注餐飲業的風險投資公司Kitchen Fund副總裁佛萊希曼(Dan Fleischmann)不認為大多數餐廳能靠它賺錢，「它一開始就是個毛利率極低的業務，業主先拿走30%獲利，然後像是DoorDash或UberEats這樣的平台再層層抽成，要賺錢真的很困難。」

餐廳對第三方外送App的每筆訂單都要向該平台支付佣金。這些費用占訂單總額的15%至30%。

隨著疫苗在全美各地接種，預計外賣食品銷售將轉趨穩定。即使新冠危機讓許多消費者首次認識Grubhub或Postmates，但他們也可能希望未來重返實體餐廳用餐。需求下降可能意味著幽靈廚房的租戶減少，虛擬品牌的訂單減少。