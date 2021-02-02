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1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

財經簡訊

記者張大仁／整理

福特+谷歌 衝車載聯網

福特和谷歌達成一項為期6年的協議，谷歌將肩負日益增加的車載聯網功能，並提供雲端計算和其他科技服務。這項合作夥伴關係除可讓谷歌追趕競爭對手亞馬遜和微軟，也可簡化福特的營運並加快正在進行的110億元重建計畫。近年來汽車製造商每年花費數億元來開發和維護聯網系統。

戴口罩解鎖iPhone 將推出

蘋果公司正在測試全新iPhone軟體，讓用戶可在戴著面罩下用Apple Watch解鎖iPhone。該功能於2日針對Apple Watch和iPhone推出Beta測試版，預估將於春季推出正式版。目前iPhone用戶必須輸入密碼或拉下口罩才能使用FaceID解鎖iPhone。但現在如果佩戴Apple Watch，只需看一下手機即可解鎖。

Wheels Up擬SPAC上市

私人客機公司Wheels Up正與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併，以超過20億元的估值上市掛牌，是其2019年市值的2倍多。這項交易預計將在第2季完成，讓Wheels Up成為第一家公開交易的獨立私人客機公司，並使這家成立7年的新創公司超越業內許多長期領導者，成為私人航空業的Uber或AirBnb。

沃爾瑪捐1430萬推平權

在弗洛伊德(George Floyd)抗議活動後，沃爾瑪承諾在企業內部擴大職位多元化，5年內捐款1億元在全美對抗系統性種族主義。該公司2日採取行動，向16個非營利組織配發首筆1430萬元解決種族不平等問題，如對有色人種進行新冠病毒疫苗教育、降低歷史悠久的黑人大學學生債務，並為學子提供網路和遠距科技服務。

募得24億 羅賓漢放寬限制

羅賓漢(Robinhood)繼續放寬交易限制，將對GameStop的交易限制提高至20股，但已擁有超過20股GameStop的客戶無法買進任何新股份。1日開盤時羅賓漢的上限為1股，午盤時放寬至4股，該經紀商也同步放寬其他8支受限個股的交易限制。在此之前羅賓漢募集新資金24億元，因應對買股狂潮。

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