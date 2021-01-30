疫情重創航空業 去年損失340億 西南52年來首度虧損

美國航空業者去年虧損嚴重。（路透）

新冠疫情下，全美六大航空公司2020年共虧損340億元，西南航空（South West）出現52年前尼克森出任總統以來的首度虧損。

對航空業來說，疫情比九一一恐怖攻擊、全球金融危機更具殺傷力，當時小航空公司應聲倒，如今大公司也難逃一劫。新的2021年也起步艱難。

西南航空、美國航空（American Airlines）和捷藍航空（JetBlue）財報顯示，2020年第4季總計虧損35億元，前一年同期則呈盈餘；之前公布財報的達美航空（Delta）、聯航（United Airlines）和阿拉斯加航空（Alaska Airlines）本季營收前景也不樂觀。

航空業者寄望春季過後，隨著越來越多人接種疫苗 而得以在暑假旺季贏得商機。

近幾周全美新冠病例減少，但仍然居高不下，目前暫停生產疫苗可能進一步影響旅遊業復甦。

拜登總統（Joe Biden）本周恢復對來自巴西、英國和南非的多數非美籍遊客的旅遊限制，而且新規定非美國公民 如想入境美國，登機前必須提供新冠檢測 陰性的證據。

美航CEO帕克（Doug Parker）說，政府對國際旅遊設限導致搭機需求減少，尤其是墨西哥和加勒比海等短程國際旅行。

航空業支持要求國際旅客檢測，但堅決反對要求美國境內旅客檢測，認為成本高又不切實際。美國疾病控制預防中心（CDC）官員稍早說，正積極考慮要求人們搭乘國內航班前測試。

西南航空CEO凱利（Gary Kelly）認為，美國應把防疫重點放在加快接種疫苗。

航空公司將繼續削減成本並鼓勵員工休假；虧損航空公司已靠私募和紓困金獲得數百億元資金，有助度過難關。

美航預計第1季每天將虧損3000萬元、西南航空日虧1000萬到1500萬元。華爾街分析師預言航空業今年將再虧損，但幅會減緩。