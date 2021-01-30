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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

美國家庭支出 連續二月下滑

編譯湯淑君／綜合報導

美國上月消費者支出下滑0.2%，連續第二個月走下坡，反映新冠肺炎疫情的衝擊尚未消失，成為經濟展望的隱憂 。

商務部29日公布的這項數據顯示，美國消費者在疫情尚未平息下，仍小心謹慎，避免出遊、購物和外食。

去年11月的消費者支出經季節因素調整後下滑0.7%。

消費者支出從去年春季低點短暫彈升後，一直呈現停滯，而零售銷售已經一連三個月滑落。

商務部這份報告也顯示，12月個人所得溫和攀升0.6%，一改之前連續兩個月下滑的頹勢。然而，能有幸保住工作的美國民眾，大致傾向把錢存起來，而不是花用。

最新數據反映美國經濟仍搖搖欲墜。根據日前發布的官方數據，美國去年第4季經濟季增年率達4%，但2020全年經濟萎縮幅度仍是74年來最大。

同時，就業市場仍欲振乏力，在疫情爆發十個月後，仍有將近1,000萬人失業。招聘活動已一連六個月趨緩，雇主12月甚至裁員，是4月來首見。

2021年展望仍不明。經濟學家警告，除非疫苗普遍配發施打、成功抑制疫情，而且政府財政刺激效應遍及經濟各層面，否則經濟復甦不可能持續太久。

但疫苗接種和產生免疫力和財政刺激效應都需要數月時間。

美國 疫情 商務部

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