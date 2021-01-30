失去動能 近日可能出現拉回

股市可能面臨短期的下滑。Fairlead Strategies創始人兼執行合夥人史托克頓(Katie Stockton)表示，交易量激增已導致本就是超級財報周的本周股市大幅波動，而更多下跌已可預見。

她說，本周交易在股市中造成一些「令人擔憂的」分歧，「同等權重的股價指數 已經開始實質走弱，現在，當然，主要反映大型股的主要指數如史坦普500指數，也因為失去短期動力而跌落高點。」「股市開始真正出現火力不足的缺點。」

史托克頓說，蘋果和特斯拉 等重量級股票 發布財報後的下跌也顯示，有些熱門股票可能已過度超買。

她說：「這種超買狀態在本周前就已經普遍存在，現在與短期動能喪失相關的超買低迷的確在短期內支撐了這種修正。」

史托克頓說：「目前應觀察史指的初步支撐位3588點作為評估短期指標，看看是否還有進場買進的機會。」

史指29日下跌1.93%至3714.24點。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)則表示， 股市走勢顯示有些人已經開始採取防禦措施，「事實上，早在上個月就出現多年來首見，轉向波動率最低的個股反獲最高回報。」「這點很重點，因為很長一段時間以來股市已不再輪轉至保守立場。」

桑契斯指出，從獲利中立角度來看，在新冠病毒大流行期間，除了能源產業外，其他類股的估值都在上升，而另一個類股可能有「其他走向」。

她指出：「如果以遠期獲利估算，則消費性非必需品類股的成長預計將大大高於史指指數，可望在2021年第2季左右達到頂峰。」「因此，這一塊將成為經濟復甦中最值得關注的部分。」