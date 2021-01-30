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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

虧損近200億 空頭仍未退縮

記者張大仁╱綜合報導

實體電子遊戲零售商GameStop的天價漲勢對放空者本月造成將近200億元的巨額損失，但空頭部隊並未退縮。

S3 Partners指出，今年以來，對沖基金放空GameStop的市值損失已達197.5億元，包括29日單日就虧損近80億元，原因是該股價格繼續走高。

儘管如此，放空者大多仍然繼續保有空頭部位，或者被其他願意放空該票新對沖基金所取代。根據S3的數據，上周借券放空的GameStop股票僅減少約500萬股，相當於放空比率下降了8%。大部分空頭回補出現在29日，當天該股6個交易來首次下跌。

S3預測分析常務董事杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)說，「一直聽到有人說『大多數GameStop空頭都回補，完全不正確，」「事實上數據顯示，放空總淨股數並沒有太大變化。」

羅賓漢(Robinhood)宣布將有限度恢復之前受限證券的交易後，GameStop以及其他大量被放空的股票30日再次飆升，推動GameStop本周漲幅超過400%，本月漲幅超過1600%。

S3表示，GameStop股票的放空借券費用躍升至現有部位的29.32%，新增部位則達50%。

杜山紐斯基說，「如果大多數空頭都已回補，就不會出現這麼高的借券利率。」

S3表示，GameStop仍是被放空最多的股票，因為空頭部位占交易股數比率達113.31%。

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