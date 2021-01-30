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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

記者張大仁╱綜合報導

由於散戶投資人的投機性交易持續干擾股市，股市29日大跌，結束經歷高低大幅震盪的本周股市走勢。

道瓊工業平均指數下跌620.74點或2.03%至2萬9982.62點，12月14日來首度跌破3萬點。史坦普500指數下跌73.14點或1.93%至3714.24點，有10個類股出現虧損。那斯達克綜合指數下跌266.46點或2%至1萬3070.79點，蘋果下跌3.74%，其他主要科技股也走低。

三大指數本周都跌逾3%，創下10月來最差單周走勢。道指和史指本月分別下跌2%和1.1%，同為4個月來最差表現。那指本月則上揚1.4%。

免費交易平台羅賓漢(Robinhood)表示，在前一天設限後，將開放有限度買進GameStop股票和其他遭嚴重放空的股票，GameStop股價上漲64.61%。羅賓漢除了動用銀行的信貸額度外，隔夜還從現有股東籌集超過10億元資金，以確保擁有足額資金，以因應類似GameStop這樣的動盪股票再次進行交易。

同時，嬌生公司新冠病毒疫苗的新試驗結果令部分投資人失望，也打壓了整個股市。

嬌生說，其研發中的單劑疫苗在預防新冠病毒方面總體顯示出66%的有效性。該公司表示，4周後在美國的有效率為72%，在拉丁美洲為66%，在南非為57%。但該疫苗仍可提供針對新冠病毒住院病患的全面保護。嬌生股價下跌3.56%。

華爾街本周大幅動盪。道指27日下跌逾600點，是3個月來最大單日拋售，但隨後在28日反彈300點。本周三大主要平均股指均下跌至少1%。

隨著與空對做狂熱加劇，股市也出現多年來的最高交易量。股市總成交量27日超過237億股，超過2008年金融危機高峰時期的水平。28日的交易量也非常大，超過190億股易手。

股票出現大量軋空的GameStop股價本月飆升逾1000%，而AMC Entertainment的漲幅也超過500%。

股票 指數 疫苗

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