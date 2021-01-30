聯航預警1.4萬職位恐不保

聯合航空表示，今年春季第二輪聯邦援助到期時，大約有1萬4000名員工的職位面臨危險，這是航空業努力恢復受新冠病毒大流行影響的最新跡象。聯航依規警示員工職位有危險，並不代表就會失去工作；該公司正採取新的自願措施減少員工數。

美航趁股價高漲再售股10億元

美國 航空在申報文件中表示將授權出售10億元股票，這是在新冠疫情 繼續抑制旅遊需求的同時，努力增加現金儲備的作法。美國航空在10月批准售股10億元，並以每股12.87元價格賣得8.824億元。根據最新文件內容，這次它的售股所得將高達11.2億元。美航是最近被鎖定軋空而股價暴漲的個股之一。

發射千餘衛星後 SpaceX 轉向軟體

根據該公司的徵才公告，SpaceX正準備開始生產其下一代Starlink網絡衛星，該公司迄今已在地球軌道上部署1000多個第一代衛星。該公司29日開放新的徵才頁面指出，SpaceX希望聘請頂尖軟體工程師進行Starlink硬體測試，特別在「擬訂和領導Starlink 1.5版和2.0版生產的測試軟體路線圖」。

玩具反斗城實體店完全關閉

《彭博》報導，玩具反斗城(Toys R Us)最後僅存的2家實體店面也關閉了。報導指出，這家代表性的玩具零售商是由於新冠疫情造成的困難而做出這項決定的，並計畫將資源轉移到在客流量更好的新地點。Tru Kids在2018年清算期間取得玩具反斗城的知識產權，並於2019年底開設2家較小規格的店面。

藥物銷售成長 禮來製藥財報優

受糖尿病和癌症藥物的強勁需求，以及新冠病毒抗體治療藥物銷售的部分提振，禮來製藥(Eli Lilly)第4季財報超過華爾街預期。該公司新冠療法bamlanivimab的當季銷售額為8.712億元，得益於美國政府為緊急使用而儲備該藥。糖尿病藥物Trulicity的銷售額增加24%至15億元，超過預期的13.9億元。

開拓重工上季獲利衰退小於預期

開拓重工(Caterpillar)上季獲利降幅小於預期，但由於與新冠疫情相關的不確定性依然存在，因此並未提供2021年財測。疫情不確定性讓客戶延後資本支出，使其推土機、礦用卡車和其他設備銷售受到打擊。調整後每股獲利2.12元，較上年同期下降22%，低於接受Refinitiv調查分析師平均預期的下降30%至1.49元。