打完疫苗…度假可望恢復 出差短期難回溫

根據美國 酒店及住宿協會(AHLA)的預測，今年稍晚時美國人可能會重新恢復度假，尤其是在疫苗 有效抑制新冠病毒大流行情形下，但是商務旅遊可能不會長期出現反彈。

根據AHLA發表的「 2021年旅館 業現狀」報告，有56%的美國人表示他們可能在2021年恢復休閒度假，但48%表示他們的出遊意願與疫苗接種有某種關聯。

調查結果與ValuePenguin最近對1200名消費者的調查結果相吻合，後者發現57%的美國人計畫今年會度假，其中16%的人在得知可接種新疫苗後馬上就下手預訂行程了。

AHLA發現，在出遊者中，有34%的人打算入住酒店。而在預訂酒店時，強化的清潔和衛生作已成為消費者的第二優先考慮事項，次於價格。

相較之下，AHLA的調查顯示，商務旅遊至少要到2023或2024年才能恢復到2019年的水平。與2019年相比，到4月時商務旅遊將衰退85%，然後才會非常緩慢地上升。

只有29%經常出差的在職工作者表示，他們預期2021年上半年可望出行參加會議，另有36%認為下半年比較有可能；而有20%則悲觀地認為要到 2022年或之後才有可能。

根據勞工統計局資料，2021年美國所有酒店客房中有半數很可能仍將空置。與2019年相比，酒店業減少近400萬個工作崗位，而整體產業的失業率在12月達到18.9%。

AHLA總裁兼CEO羅傑斯(Chip Rogers)在聲明中說：「新冠病毒已經摧毀了未來10年的酒店工作成長。」「但即使酒店業面臨挑戰，但我們仍具韌性。」

他補充說：「全國各地酒店都致力於為旅遊重新回升的客人創造一個良好的環境。」