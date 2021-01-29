研究：零售關店數 今年上看萬家

預估今年零售業關店數恐高達1萬間。（歐新社）

零售研究和諮詢機構Coresight Research預測，由於新冠病毒大流行持續對零售業 造成損失，而且許多企業重新考慮可以維持多少據點，今年美國 可能會關閉最多1萬家店面，這將創下新記錄。

Coresight Research在最新報告中表示，關店1萬家將比2020年增加14%。該機構還預測，零售業2021年將有4000家新店面開業，主要來自雜貨折扣店和連鎖平價店的成長推動。

在去年疫情最嚴重時，Coresight在6月曾預測，2020年零售商 將宣布關閉多達2萬5000店面。但最終追踪結果顯示只關了8741家，並新開了3304家，比2019年的9832家關店相比略有減少。2019年的數字是根據零售業關店和開業數計算出的年度最高關店數。

Coresight表示，最終數字與其原始預測之間出現較大差距的原因，在於部分企業一直「堅持靠店面銷售為成長基礎」。它說，許多零售商仍可透過減少租金和與房東達成協議來延長店面開放，爭取更多時間。

Coresight CEO兼創始人溫斯維格(Deborah Weinswig)表示：「2021年新冠病毒疫苗接種將導致實體店面銷售部分恢復。」「但是疫苗接種可能需要花費數月才能達到所有消費者。」

她說，有些企業可能無法等待更久，特別是那些在購物假日季表現不佳的企業。消費者將繼續在網路上花費更多錢，這是預期今年店面關數量提高的另一個原因。

Coresight表示，截至1月22日，美國零售商已經宣布關閉1678家店面，其中包括Bed Bath & Beyond、梅西百貨和J.C. Penney。

溫斯維格還指出，在經濟大衰退後零售業形成的模式，可能會在今年重現。

她說：「即使零售業在2008年和2009年受到重大影響，但破產情形卻在2010年達到頂峰。」「這種歷史可能在2021年重現，導致今年店面關閉數量會比2020年還多。」