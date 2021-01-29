專家：散戶太天真 恐深陷泡沫

Richard Bernstein Advisors CEO兼資訊長、法人投資 專家伯恩斯坦(Richard Bernstein)警告，散戶投資人若深陷投機交易將付出巨大代價。

在華爾街 打滾數十年的伯恩斯坦指出，市場平民化是這一陣子過熱的關鍵因素。他擔心對股市過度天真最終會讓業餘投資人陷入困境。

他表示：「泡沫通常以各種不同的形式出現，現在這次卻是經典之作。」「投資人基本上是在玩火。」

他將原因歸因於聯準會(Fed)政策以及在高風險背景下提高槓桿率帶來的龐大流動性。根據伯恩斯坦的說法，這種瘋狂反映出一個分立的股市，其中一部分是荒謬的投機行為，而另一部分則事實上完全被忽視了。

伯恩斯坦說：「交易量明顯增加。」「在那一半的股市中的確出現泡沫。」

今年，包括GameStop在內的少數個股上演史詩般的行情。但是由於短暫的軋空，它們的股價 與基本面背道而馳。

伯恩斯坦表示：「如果真的擔心眼前發生的事情，就應該站在賣方。」「基本面才是真理？沒錯。」

在Reddit聊天室鼓勵散戶投資人迅速推少數個股價格以對抗那些放空者，出現軋空現象。結果讓放空這些個股的對沖基金被迫進場買進以彌補損失。

以GameStop為例，截至27日收盤，該股今年以來已上漲超過1700%。

伯恩斯坦認為，這種狂潮不是整體股市的現象，並表示，軋空在較少人關注的領域引發了巨大的商機。他認為，關鍵在於有耐心。

他偏好與經濟復甦最相關的股票，尤其是能源類股，「目前全球股市上最具吸引力的類股是能源。」「如果全球經濟復甦，相信大多數人都會同意，在未來一年左右的時間裡，對石化燃料的需求將會增加。能源類股目前投資部位嚴重不足。」