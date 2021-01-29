美航遭軋空 股價大漲30%

即使去年淨虧損89億元，但在被Reddit聊天室點名後，美國 航空股價卻大漲逾30%。根據FactSet資料，美航是被放空最多的美國航空業者，空頭部位占流通股數25%；其他同業如Spirit Airlines為14%，聯合航空約為5%。而在股票 交易平台羅賓漢(Robinhood)美航股票交易限制在只能平倉後，其漲幅縮小至9.3%。

雲端軟體Qualtrics 掛牌漲51%

雲端軟體供應商Qualtrics在那斯達克交易所上市掛牌，股票代碼為「XM」，開盤價為每股41.85元，收漲51.67%。Qualtrics的IPO定價為每股30元，略高於其每股27元至29元的目標範圍。該公司打算釋出約5170萬股。根據開盤價計算，Qualtrics的市值約為250億元。

家飾需求成長 勞氏增聘5萬人

勞氏(Lowe's)打算今年春季在美國店面增聘約5萬多名員工，以滿足疫情期間對家居裝飾產品的需求。該公司還表示，將向第一線員工支付約8000萬元的額外獎金，從而使新冠疫情期間對員工和社團的財務補貼總額接近13億元。

停產石油車 GM定2035年

通用汽車(GM)表示，希望在2035年前停產所有柴油和汽油驅動的房車、卡車和SUV，並將其整體產品線轉為電動車，以實現2040年達成碳中和的目標。GM計畫在2030年前為其美國廠區、2035年前為全球廠區使用100%再生能源供電，比先前宣布的目標提前5年。

電池難產 特斯拉 Semi喊卡

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在該公司財報電話會議上表示，在可以大量生產其4680電池之前，其第8類卡車Semi的量產計畫將處於暫停狀態。特斯拉在2020年9月的電池日向股市展示由該公司設計、在加州Fremont廠試產的大型無極耳(tab-less)鋰離子電池。特斯拉在第4季財報中表示，將在2021年底開始交車Semi。

成本增加 麥當勞獲利衰退

麥當勞的美國同店銷售額在最近一季成長5.5%，但新冠病毒大流行仍在增加成本，並且在許多國際市場放緩復甦步伐。而預估2021年整體連鎖系統銷售額將反彈，超過2019年。第4季淨利13.8億元或每股1.84元，低於去年同期和分析師預測。主因餐廳關閉費用增加3000萬元，餐廳業務銷售減少，損害當季獲利。