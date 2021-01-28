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1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

財經簡訊

記者張大仁／整理

網購助力 李維上季銷售回溫

李維(Levi Strauss＆Co.)的假日購物季總銷售額13.9億元，年減12%，較上年同期逾20%的降幅略有改善，主因其實體店面客流量的疲弱部分被2位數的網購成長所抵消。全球數位銷售成長34%，占第4季銷售額的23%。截至11月29日的當季獲利5700萬元或每股14分；不計一次性費用，每股獲利20分。

機場安檢人數 國慶日來最低

隨著感染病毒人數的攀升以及拜登政府提出全新旅遊限制，美國機場檢查流量降到6個多月來最低水平。美國運輸安全管理局(TSA)26日在美國機場檢查人數僅有46萬8933人，較一年前逾160萬人下降71%。TSA說，這是自7月4日以來最少的數字。

波音去年虧119億 史上最慘

波音公司2020年虧損金額創歷史新高，超過119億元，主因將原訂發表的777X機型延後至2023年，且在去年第4季因疫情衝擊需求而吸收了該廣體客機65億元的成本支出。該公司第4季虧損84億元，每股虧15.25元，遠高於華爾街預測的1.80元；營收年減15%至153億元，較預測值150.7元為佳。

HBO Max訂戶倍增 上季1720萬

擁有WarnerMedia的AT&T表示，神力女超人1984讓HBO Max第4季的活躍訂戶翻倍增加，達1720萬戶，現在HBO和HBO Max總共擁有4150萬個本國用戶，較去年的3460萬增加20%。在3770萬個HBO Max訂戶中，有3000萬來自通路商，680萬來自散戶。但這也代表符合訂閱HBO Max資格的HBO訂戶有近半並未註冊。

遭強勢軋空 AMC交易爆量

因散戶湧進及對沖基金軋空，深陷困境的連鎖電影院巨頭AMC Entertainment股票27日收盤上漲301.21%，第1個小時的交易量就超過5億股，遠高於30日均量8680萬股。開盤約10分鐘後，由於波動激烈而遭暫停交易；在接下來的1個小時內又被暫停好幾次，全日交易量超過10億股。

空頭回補 GameStop再漲134%

GameStop股票27日再度大漲，延續近日大幅波動走勢，因為幾家備受矚目的空頭表示已平倉。該股收每股347.51元，較前一交易日上漲134.84%，在晚盤曾短暫停牌。這波最新漲勢源自部分知名的GameStop空頭包括Melvin Capital和Citron宣布回補大部分或全部部位。

美國 機場 股票

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